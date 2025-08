Podle výzkumu platformy pro podnikatelské rodiny Family Business Week je v Česku zhruba 44 tisíc firem, jejichž vlastníci jsou starší než 55 let. Tato čísla ukazují, že tyto podniky a s nimi i českou ekonomiku čeká v následujících letech velká výzva. V desítkách tisíc firem dojde k první velké polistopadové mezigenerační výměně. A řada z nich to nepřežije, rozhodně ne ve stávající podobě.

V aktuálním Ekonomu jsme se snažili najít odpovědi na to, co všechno by měli podnikatelé udělat, aby jejich firmy, ale i rodiny touhle kritickou etapou prošly ve zdraví. Jednoduché to rozhodně mít nebudou, statistiky o úspěšnosti mezigeneračního předání podniků jsou depresivní čtení. Globálně platí, že úspěšně zvládne přechod z první do druhé generace zhruba jen třetina firem. A do třetí generace už vydrží jen kolem 13 procent. Přesto to jde zvládnout, ostatně, pusťte se do čtení a uvidíte sami.

Přeji pěkné čtení.

Petr Kain, šéfredaktor