V období studené války působil svět i přes hrozbu jaderného konfliktu mnohem stabilněji než dnes. Tahle věta, kterou v rozhovoru pro Ekonom pronesl Nikolaus Lang, šéf think‑tanku poradenské společnosti Boston Consulting Group, stojí za zdůraznění. Jestli něco charakterizuje dnešní svět, je to nejistota. Pandemie covidu, válka na Ukrajině, nepředvídatelný Donald Trump v Bílém domě či nástup umělé inteligence, všechny tyto faktory přispívají k tomu, že mnozí mají pocit, že se jim ztrácí pevná půda pod nohama. A jestli něco charakterizuje běžného člověka, je to odpor k nejistotě.

Související

Nedávná minulost bipolárního světa studené války byla v tomto ohledu pro mnohé lidi značně příjemnějším prostředím k životu. A to i těm, kteří žili na té špatné straně železné opony. Ctitelům svobody a demokracie to může přijít těžko pochopitelné, ale existuje spousta lidí, která by tyhle hodnoty hned vyměnila za trochu staré dobré jistoty a jednoduchého světa, kterému snadno porozumí. A toho se je třeba bát mnohem více než nejistoty.

Přeji pěkné čtení.