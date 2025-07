Začít s tréninkem se může hned po narození. Už v prvním měsíci života dítěte můžeme sestavit sérii her a cvičení, které lze opakovat jako jakousi první rozvojovou supersérii cviků, vyprávěl mi před lety Pavel Zacha o tom, jak se snažil ze svého syna Pavla vychovat vrcholového sportovce doslova od kolébky. Díky maximální péči, kterou mu věnoval, uměl malý Pavel chodit již před dosažením devátého měsíce věku, ve dvou letech jezdil na kole, stál na bruslích nebo lyžích, ve třech letech pak již plnohodnotně zvládal hokejové a tenisové tréninky. Dnes je Pavlu juniorovi 28 let a už deset sezon hraje v kanadsko‑americké hokejové lize NHL. Jeho otec o své výchovné filozofii napsal několik knih a mnozí rodiče se snaží jeho cestu následovat.

Související

V aktuálním čísle Ekonomu jsme se podívali na to, do jaké míry je tenhle model výchovy replikovatelný a jestli vůbec existuje nějaký recept na to, jak vychovat úspěšného sportovce.

Přeji pěkné čtení.