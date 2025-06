Úroky na spořicích účtech klesají a podobně jako termínované vklady nabízejí jen drobné zhodnocení v porovnání s meziroční inflací, která v květnu vyšplhala na 2,4 procenta. Konzervativnější investoři proto hledají jiné příležitosti, což se projevuje například v jejich apetitu po korporátních dluhopisech známých českých společností. Například po desetimiliardové emisi obligací zbrojařské skupiny CSG se jen zaprášilo. CSG nabídla pětileté dluhopisy s úrokem 5,75 procenta ročně.

Z žebříčku TOP realitních fondů ale plyne, že investice do sektoru realit může vynášet víc. A to by ještě letos měla být výkonnost fondů lepší než loni. Přispět k tomu má mimo jiné výrazně větší aktivita na trhu s komerčními nemovitostmi.