Nesmíte si říct, že když je něco uděláno na 95 procent, že to stačí. To platí stejně pro hudbu jako pro podnikání, říká Jan Hasík, zakladatel investičního holdingu Purposia Group. Něco o tom ví, s muzikou koketuje od začátku 80. let, kdy založil rockovou kapelu Skrat, a podniká už čtvrt století, přičemž se mu povedlo z regionální stavební firmy postupně vybudovat holding s ročními tržbami kolem čtyř miliard korun. Povídali jsme si o tom, jak náročná byla tahle cesta, proč je v byznysu důležité nestat se velkým, ale málo pohyblivým sumcem u dna rybníka a do jaké míry lidi do budoucna na stavbě nahradí roboti.