Přístup firem ke kancelářskému prostoru se po covidu nese ve znamení flexibility a větší péče o zdravé a příjemné prostředí. Zaměstnavatelé zůstali u hygienických návyků, které je pandemie naučila, a navíc usilují o to, aby zaměstnanci do kanceláře chodili a cítili se tam dobře. V Česku jdou firmy oproti některým západním zemím spíše dobrovolnou cestou a namísto zakazování práce z domova se častěji snaží zatraktivnit pracoviště a vytvořit z něj místo, kam lidé chodí pracovat rádi. „Vidíme opravdu zvýšený zájem o vytvoření krásného prostředí, o ergonomická řešení a moderní vybavení,“ popisuje trendy v zařizování kanceláří Pitzek.

U pořizování kancelářských potřeb pozoruje i určitá specifika v nákupním chování českých a slovenských firem. „Ty české jsou více orientované na cenu. Jdou po nejlevnějších produktech, protože v Česku je větší konkurence mezi dodavateli,“ srovnává preference firemních zákazníků.

U slovenských firem si zase všímá, že tolik nekladou důraz na wellbeing. Jde jim především o to, aby společnost kvalitně fungovala. „Může to samozřejmě souviset s tím, že celkově je na Slovensku větší množství firem, kde převažují modré límečky. Ve výrobních firmách se příjemné pracovní prostředí řeší méně,“ vysvětluje tuto tendenci.

Lukáš Pitzek Foto: Honza Mudra

Není židle jako židle

Ne vždy je ale snaha ušetřit nákupem levných produktů skutečně výhodnější. „Často se stává, že zákazník poptává jen pár produktů, takže si je vybírá sám a jde po nejnižší ceně. Napíše třeba do vyhledávače ‚kancelářská židle' a koupí si tu nejlevnější. Přitom si ale neuvědomí, že vybraná židle není stavěná na to, aby na ní zaměstnanec seděl osm hodin denně,“ zmiňuje nevýhody nahodilého nakupování Pitzek. V uvedeném případě utrpí zdraví zaměstnance, ale také rozpočet firmy, protože židle se častějším používáním dříve opotřebí nebo rozbije.

Navíc nad jejím výběrem, objednávkou a fakturací stráví určitý čas zaměstnanec, který by namísto toho mohl dělat to, co firmě vydělává peníze. Podobných nákupů totiž dělají firmy celou řadu u velkého spektra dodavatelů, což v součtu bývá pro chod společnosti neefektivní.

Pitzek je proto přesvědčen, že je pro firmy jednodušší a v důsledku i levnější nakupovat všechny kancelářské, hygienické a ochranné pomůcky u jednoho dodavatele. „Ten dokáže vyhodnotit, co firma potřebuje ke svému fungování, k jakým činnostem bude vybavení používat a jaké musí mít jednotlivé pomůcky parametry,“ vysvětluje. Sjednocením nákupu a svěřením celé agendy externímu dodavateli se navíc firma naučí tendrovat kvalitní produkty a šetřit tam, kde jsou úspory skutečně účinné.

Práce pro ESG manažera

Stále větší pozornost přitom získává otázka udržitelnosti. Tu firmy začínají řešit nejen u energií, ale také u spotřebního materiálu a vnitrofiremních návyků, i když pro řadu z nich je to stále vzdálené téma spojené s vyššími náklady. „Některé ekologické produkty jsou skutečně dražší, s tím firmy musí počítat a brát to jako investici do svých závazků,“ připouští Pitzek. Na druhou stranu ale uvádí příklady udržitelných řešení, která se vyplatí i ekonomicky: „U našich zákazníků například už delší dobu sbíráme prázdné tonery nebo vypsané popisovače, které je možné znovu doplňovat,“ dodává s tím, že o některých formách recyklace ještě veřejnost nemá dostatečné povědomí.

Do budoucna Pitzek počítá s tím, že o udržitelné produkty budou mít zájem i firmy, které zatím tohle kritérium upozaďovaly. „Až se všichni naučí správně vykazovat uhlíkovou stopu a společenskou odpovědnost, pak přestanou řešit, že to stojí o trochu víc, protože udržitelnost pro ně bude mnohem větší přidanou hodnotou na trhu,“ předpokládá Pitzek.

Změní se podle něj i vnitrofiremní procesy a rozložení odpovědností: „Řekl bych, že v budoucnu nebude vybavení pracoviště řešit nákupčí nebo finanční ředitel, ale bude to v gesci ESG manažera, který rozhodne o tom, jaký dodavatel je pro ně z hlediska udržitelnosti zajímavý.“ Odpovědný přístup totiž nespočívá jen v nákupu udržitelných produktů, ale představuje změnu uvažování nad veškerými firemními procesy.

Text vznikl ve spolupráci se společností Lyreco.