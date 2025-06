Když v roce 1994 zasáhlo Los Angeles zemětřesení, vypadl v celém městě okolo půl páté ráno proud. Někteří lidé vyběhli ven, aby zkontrolovali okolí. Bylo strašidelně temno – pouliční osvětlení nefungovalo a aut jezdilo jen pomálu. Když lidé zvedli hlavy k obloze, uviděli něco, co kvůli světelnému smogu nikdy jindy spatřit nemohli. Mihotající se hvězdy, shluky galaxií a vzdálených planet. Pak někteří znervózněli. Nad městem se táhl velký stříbřitý mrak, který vypadal tak zlověstně, že stovky lidí zavolaly na tísňovou linku. Ten mrak nebyl nic jiného než Mléčná dráha. Nikdy předtím ji neviděli.

Související

Generace dnešních lidí si už neumí představit, že ještě před 150 lety byl svět v noci ponořen do takřka naprosté tmy, kterou jen ve městech protínalo světlo z plynového osvětlení. Nejde ale zdaleka jen o světlo, dnešní svět je natolik závislý na elektrické energii, že podle odhadů by její masivní výpadek trvající déle než pět dní mohl vést k rozkladu společnosti. Podívali jsme se na to, jak jsme na tuhle eventualitu připraveni a co byste měli dělat, kdyby k ní došlo.

Přeji pěkné čtení.