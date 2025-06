Je to už měsíc a půl, co se Pyrenejský poloostrov ponořil do tmy. Během pár vteřin vypadlo přes 60 procent španělské spotřeby elektřiny. Desítky milionů domácností zůstaly bez proudu, továrny i vlaky se zastavily. Masivní blackout zasáhl i Portugalsko a část jižní Francie. Škody se odhadují nejméně na 1,5 miliardy eur. A co je nejhorší: vyšetřování zatím nepřineslo jasnou odpověď na otázku, proč k výpadku došlo. Zato rozdmýchalo ostré spory. Nejen mezi politiky a provozovateli sítí, ale i mezi energetiky.