Vynucený přechod na platformu Oneplay nechal mnoho českých sportovních fanoušků na nějaký čas bez jejich oblíbených pořadů. Sledovali je přes 02TV, ale tu provozovatel zrušil a na nové platformě je nenašli. Nějaký čas trvalo, než vyřešili změnu tarifu, a v té době nemohli v přímém přenosu sledovat, co chtěli. Byla tu šance objednat si žádané kanály u jiného poskytovatele na zkušební dobu, ale některé exkluzivní soutěže třeba konkurence nenabízí. Někteří proto přešli na nelegální streamy. Tak jak to dělají miliardy lidí na celém světě. Aniž by platili oficiální platformu, loví oblíbený sport u pirátů.

Čerstvý výzkum společnosti Enders Analysis ukázal, že krádeže prémiových video služeb, zejména živých sportovních přenosů, se dějí v ohromném měřítku. Jde vlastně o unikátní byznysové odvětví. Vše se děje na očích odpovědných orgánů, jejichž zásahy přicházejí opožděně, nebo jsou na ně provozovatelé připraveni. Zpráva zmíněné firmy dodává, že tuto situaci umožňuje i nedostatečná aktivita velkých technologických firem.