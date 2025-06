Už jen pár měsíců a máme tu volby do Poslanecké sněmovny. V Ekonomu jsme si proto zanalyzovali, co rozhoduje o tom, jaký lístek do volební urny vhodíme a proč v tom tak důležitou roli hraje, jak naditá je naše peněženka. Jak ostatně věděli tvůrci slavné prezidentské kampaně Billa Clintona v roce 1992: „It’s the economy, stupid.“ U valné části populace bude vždycky záležet na tom, jak je pro ně politika dané strany prospěšná z ekonomického hlediska, ostatní ideje jsou druhotné.

Vedle hlavní analýzy doporučuji i skvělý rozhovor se sociologem Janem Hartlem, zakladatelem výzkumné agentury STEM. Je to sice depresivní, ale mimořádně poučné čtení o tom, jak se politika oddělila od běžného života, proč z ní mizí dlouhodobá témata a jak politici i u vážných věcí dávají přednost heslům od marketérů před trpělivým vysvětlováním svých postojů.

Přeji pěkné čtení.