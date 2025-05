Dlouhá léta byla americká společnost Valley Steel Stamp dodavatelem součástek, nyní ji jejich hlavní odběratel, česká zbrojařská dvojka Colt CZ Group, chce pohltit. Výrobce dílů pro palné zbraně zařadí do svého portfolia dceřiných firem pravděpodobně do konce června. Jde o další z řady zajímavých zahraničních akvizic českých zbrojařů posledních let.

Největším hráčům z Česka už nestačil jen organický růst či skupování místní konkurence, rozhodli se vstoupit do zbrojařské extraligy. Růst tržeb i zisků chtějí urychlit nákupy po celé Evropě nebo ve Spojených státech.