V životě takřka vše funguje na principu sněhové koule. Když člověk učiní jedno správné rozhodnutí, následně druhé, tak každé další už je snazší. Platí to o tvorbě důležitých kontaktů, investování nebo vzdělání. Do velké míry je tak budoucnost každého určena už rozhodnutím jeho rodičů, jak ho nasměrují, jaký ve spolupráci se svým dítětem narýsují plán. Dohnat vše lze jistě i poté silou vlastní vůle, ale bude to stát podstatně větší úsilí. Jak tedy nejlépe začít, jakou školu vybrat, vyplatí se magisterské studium, nebo stačí bakalářské? Kolik let praxe dokáže kompenzovat vysokou školu? Najít odpovědi pomohou dostupná data.