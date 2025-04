Loňský rok se stal mimořádně úspěšným pro penzijní společnosti, které dokázaly využít příznivého vývoje na kapitálových trzích. „Letošní výsledek vyváženého a dynamického účastnického fondu je vzhledem k aktuální situaci a nejistotám jen velmi těžké odhadovat. Kapitálové trhy budou patrně i po zbytek roku velmi volatilní, reagující citlivě na často se měnící a mnohdy těžko předvídatelná rozhodnutí americké administrativy,“ říká Jan Troníček, odborník Allianz penzijní společnosti. V rozhovoru mimo jiné prozradil, jak stávající politika Donalda Trumpa a propady akcií ovlivňují důchodové fondy a zda současná situace a vysoká nejistota na akciových trzích může mít vliv na důvěru obyvatelstva v dlouhodobém spoření na penzi.

Loňský rok se svým výnosem z penzijka zařadí mezi nejúspěšnější roky. Jaké faktory na tento vývoj měly největší vliv?

V roce 2024 rostly téměř všechny části kapitálového trhu. Dařilo se jak akciím, tak dluhopisům. Akcie těžily ze solidního vývoje ekonomik, hodně napomáhal optimismus ohledně očekávaných pozitivních dopadů umělé inteligence na produktivitu. Mimořádně rostly především ceny akcií technologických firem. Dluhopisy si vedly dobře díky trendu snižování úrokových sazeb ze strany většiny centrálních bank, které tak mohly reagovat na klesající inflaci. A to vše přes ne zrovna příznivý geopolitický vývoj. Tento pozitivní vývoj na kapitálových trzích se promítl také do velmi solidního zhodnocení našich účastnických fondů DPS. Povinný konzervativní fond si v loňském roce připsal 3,99 procenta, vyvážený fond 8,95 procenta a dynamický fond 14,65 procenta.

Pozorujete v Allianz narůstající zájem o finanční polštář na důchod?

Ano, dá se to takto říct. Roste počet klientů, kteří si navyšují svůj měsíční příspěvek penzijního spoření. V loňském roce tomuto kroku také napomohla změna pravidel pro státní příspěvek, která klienty motivuje k tomu, aby si spořili více. Také bych zmínil zvýšený zájem o toto téma v médiích, a to díky změnám v průběžném prvním pilíři, které v loňském roce schválil parlament. Stále více lidí si uvědomuje, že pokud si budou chtít udržet životní standard i v důchodovém věku, budou si na to muset přispořit. Spoléhat pouze na příjmy ze starobního důchodu nemusí být dostačující. Pro kompletní zodpovězení vaší otázky je ale třeba také zmínit, že celkově počet klientů spořících si na penzi v loňském roce poklesl. To proto, že řada jich začala pobírat starobní důchod. Tito klienti nemají od 1. července 2024 nárok na státní příspěvek, což nemalou část z nich motivovalo k ukončení smluv a čerpání dávek.

Jak stávající politika Donalda Trumpa a propady akcií ovlivňují důchodové fondy?

Krátkodobě se aktuální vývoj logicky negativně propíše do výkonnosti účastnických fondů. Na tyto, řekněme, externí šoky se nikdy nelze dokonale připravit, ale na kapitálových trzích jsou čas od času běžné. Příkladem je pandemie covidu nebo invaze Ruska na Ukrajinu. Politika administrativy Donalda Trumpa samozřejmě může ve středně- a dlouhodobém horizontu mít vliv na nastavení investiční strategie. Jeho kroky do budoucna ovlivní skladbu našich portfolií jak z pohledu rozložení mezi jednotlivé třídy aktiv, tak mezi regiony a odvětví. Politika americké administrativy přináší na finanční trhy extrémní nejistoty. Logickou prvotní reakcí na růst nejistoty je jakési „zkonzervativnění“ investičních portfolií a jejich „přepnutí“ do vyčkávacího módu. To s sebou nese i větší podíl likvidity.

Jan Troníček (54) Zkušený profesionál v oblasti řízení investic, který působí v Allianz jako senior expert životního pojištění a penzijního spoření. V minulosti se věnoval především privátnímu bankovnictví v oblasti retailu. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a mezi jeho záliby patří například výtvarné umění nebo studium cizích jazyků.

Jak se jednotlivé fondy mohou přizpůsobit současné situaci, aby minimalizovaly ztráty?

Do určité míry právě oním „zkonzervativněním“ svých investičních strategií. Konkrétněji například navýšením objemu dluhopisů na úkor akcií, větším zaměřením na investice do dividendových akcií, upřednostněním akcií s nižší volatilitou na úkor růstových akcií a podobně.

Volatilita může být nepříjemná pro lidi těsně před penzí, ale u nás mají tito klienti obvykle investice již nastaveny pouze konzervativně. Našim klientům nabízíme a provádíme pro ně zkonzervativnění penzijních investic průběžně a s předstihem, tak aby před důchodovým věkem už o peníze nepřicházeli. Většina klientů tuto službu využívá, a tudíž je případný pokles na kapitálových trzích v nevhodný okamžik – těsně před důchodem – nezasáhne.

Pozorujete u klientů nejistotu nebo odklon od dynamických fondů k vyváženým? Hledají teď bezpečnější přístavy?

Nejistotu spojenou s aktuálním děním a případný odklon od dynamických fondů u našich klientů nepozorujeme. A jsme tomu rádi. Těší nás, že klienti k penzijnímu spoření přistupují jako k dlouhodobému investování, ke kterému patří také disciplína. Je důležité mít strategii správně nastavenou, držet se jí a nedělat unáhlená rozhodnutí. Unáhlená změna, pod tíhou aktuálních informací, se může následně ukázat jako zbytečná a často také drahá, v podobě ušlé příležitosti. Za mnohem důležitější než reakce na aktuální vývoj považujeme správné nastavení investiční strategie každého klienta, tak aby odpovídalo jeho znalostem, zkušenostem, preferencím a hlavně jeho investičnímu horizontu.

Může mít současná situace a vysoká nejistota na akciových trzích vliv na důvěru obyvatelstva v dlouhodobé spoření na penzi?

Prudké propady akciových trhů vždy mohou část populace znepokojit. Nemyslíme si ale, že aktuální vývoj v posledních několika týdnech by měl být důvodem, proč by měl někdo ztratit důvěru v penzijní spoření. Je dost možné, že současná politika vedení USA bude mít dopad na řadu oblastí, ale nic by to nemělo měnit na tom, že je třeba se připravovat na budoucnost. Klíčové je mít správně nastavenou investiční strategii a té se držet.

V důsledku války na Ukrajině v roce 2022 žádný penzijní fond nedokázal překonat inflaci, která za celý rok činila 15,1 procenta. Lidé reálně přišli o část svých peněz na stáří. Může podobná situace nastat i letos?

Samozřejmě se podobná situace obecně vyloučit nedá, ale v letošním roce ji neočekáváme. Na druhé straně může také nastat situace podobná rokům 2023 a 2024, ve kterých všechny účastnické fondy s vyváženou a dynamickou strategií s velkým přehledem inflaci překonaly. Důležité je překonávat inflaci v delším období, nikoliv nutně v každém jednotlivém roce.

Jaký vývoj penzijních fondů v letošním roce očekáváte?

Letošní výsledek vyváženého a dynamického účastnického fondu je vzhledem k aktuální situaci a nejistotám jen velmi těžké odhadovat. Kapitálové trhy budou patrně i po zbytek roku velmi volatilní, reagující citlivě na často se měnící a mnohdy těžko předvídatelná rozhodnutí americké administrativy. Relativně nejjednodušší je předpovídat výši zhodnocení u konzervativních strategií. Tam se pro letošní rok náš odhad pohybuje okolo úrovně tří procent.

