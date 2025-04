V Ústeckém kraji je nejlepší podnikat v Chomutově, v kraji Karlovarském zase v Mariánských Lázních.

Vyplývá to z výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který již osmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v Česku. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Výzkum shrnuje všechny důležité informace a statistická data, jež dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v Česku. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Zpracovatelem ratingu je CRIF.

Chomutov plný firem a podnikatelů

Chomutovu k vítězství dopomohl fakt, že se tam meziročně nadprůměrně zvýšil počet firem a podnikatelů. Ve městě je vysoce nadprůměrný počet dobíjecích bodů v přepočtu na 1000 firem. Nízký index stáří je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna.

Radnice také vynakládá nadprůměrné finanční prostředky zejména do oblasti sportu a do vzdělávání. Město má z pohledu podnikatelů velmi kvalitní webové stránky, na nichž je v přehledné podobě k nalezení vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a řada dalších užitečných odkazů a informací. Nejlepšího výsledku dosáhlo v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a jak kvalitně na ně odpovídají místní živnostenské úřady.

„Jsme rádi, že jsme po čase obsadili opět první místo. Velmi vítáme, že jsme pozitivně hodnoceni v testu elektronické komunikace. Máme radost, že budujeme dobré podnikatelské prostředí a podnikatelé zde mají otevřené příležitosti. Aktuálně připravujeme projekt coworkingového centra, který bude realizován v následujících měsících,“ říká tajemník magistrátu města Chomutova Robert Plechatý.

Na druhé příčce se umístily Lovosice, které vykazují vůbec nejvyšší počet dobíjecích bodů na 1000 firem, nadprůměrný je i podíl firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Město těží z výborné dopravní dostupnosti, zaznamenává rovněž nadprůměrný nárůst počtu obyvatel.

Bronzová Bílina má v rámci kraje vůbec nejnižší náklady na dluhovou službu, a naopak nejvyšší likviditu. Vysoce nadprůměrný je zde podíl dotací na příjmech. Nové podnikatele mohou přilákat nízké průměrné měsíční mzdy. Město dosáhlo rovněž velmi dobrého výsledku v testu elektronické komunikace.

Mariánské Lázně umí čerpat dotace

Mariánské Lázně se mohou pochlubit vysoce nadprůměrným počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel, stejně jako vysoce nadprůměrným počtem dobíjecích bodů. Rozvoji podnikání pomáhá nejvyšší počet lůžek v ubytovacích zařízeních na celkový počet firem v rámci kraje.

Město zaznamenává také nejvyšší meziroční změnu počtu obyvatel, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Radnice se může pochlubit nejnižšími náklady na dluhovou službu, finance směřují nadprůměrně zejména do kultury a sociální péče. Především umí město dobře čerpat dotace, o čemž svědčí vůbec nejvyšší podíl dotací na příjmech v Karlovarském kraji. Otevřený přístup místní samosprávy dokládá vůbec nejvyšší počet úředních hodin v rámci regionu. Podnikatelé, ale samozřejmě nejen oni, si mohou vyřídit vše potřebné ve větším časovém rozpětí.

„Jsme za ocenění velmi rádi. Jsme rádi, že se nám daří rozvíjet podnikatelské prostředí v Mariánských Lázních, které je velmi specifické svým zaměřením. Proto musíme vynakládat více sil na vytváření podhoubí pro podnikatelskou činnost. S podnikatelskými subjekty velmi úzce komunikujeme. Mariánské Lázně jsou zaměřené vyloženě na lázeňství a cestovní ruch. Nejen podnikatelé, ale i občané se mohou těšit na neustálé vylepšování infrastruktury a na rozvíjení služeb,“ říká starosta Martin Hurajčík.

Stříbrné Karlovy Vary zaznamenávají v rámci celého kraje nejvyšší meziroční změnu počtu ekonomických subjektů. Vysoce nadprůměrný je zde také počet firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkový počet ekonomických subjektů. Radnice směřuje nadprůměrné finanční prostředky do veřejné dopravy a do sportu. Stupně vítězů doplnil Cheb, který drží na uzdě náklady na dluhovou službu a zároveň se může v rámci regionu pyšnit vysoce nadprůměrným podílem kapitálových výdajů na celkových výdajích. Nízký index stáří je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna.