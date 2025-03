Globální oteplování neznamená jen hledání nových druhů energií či rozvoj cirkulární ekonomiky, ale především posuny na geopolitické mapě. Klimatické změny totiž výrazně přetvářejí pohled na dosud obtížně obyvatelné i málo hospodářsky využívané regiony na severu Ameriky a Eurasie. Hlavně v USA, Kanadě a v Rusku. Oteplování totiž mnoha lidem a zemím na jihu bere, avšak severu, kdy odmyslíme problémy, které s posunem klimatických pásem vyvstanou pro arktickou přírodu, naopak mnoho dává.

Budoucí růst váhy severních regionů na desítky a možná stovky let dopředu rozdává geopolitické karty. Jde totiž o miliony kilometrů čtverečních, kde by se najednou dalo žít, snáze těžit suroviny a především provozovat zemědělství. Současně oživují minulost, kdy se mocnosti nerozpakovaly anektovat pro ně zajímavá území. To vše v USA, Rusku, ale i v Číně dobře vědí. Do módy přichází dávný bonmot, který opakoval i americký diplomat Henry Kissinger, že velmoci nemají přátele, ale pouze své zájmy. V budoucím světě tak budou opět rozhodovat jako před rokem 1914.