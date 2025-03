Kdybychom všechny návykové látky posuzovali podle jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti a jejich dealery na základě toho trestali, byly by věznice plné barmanů. Alkohol je podle jedné studie publikované v roce 2010 v prestižním vědeckém časopise Lancet jednoznačně nejnebezpečnější drogou, pokud jde o negativní následky jejího užívání na společnost. Pokud jde o následky pro samotné uživatele, kam spadají negativní vlivy na jejich zdravotní stav, tedy předčasnou úmrtnost či vznik závislosti, je pak čtvrtou nejnebezpečnější návykovou látkou.

Jak dokonce uvádí americký Národní institut pro zneužívání alkoholu a alkoholismus, pití piva, vína či lihovin je každoročně v USA příčinou 88 tisíc úmrtí. Všechny ostatní drogy dohromady způsobují přitom „pouze“ 30 tisíc úmrtí ročně. Jak navíc nedávno uvedla jedna americká vědecká studie, alkohol zvyšuje riziko minimálně sedmi typů rakoviny. Jedinou zdravou dávkou alkoholu je zkrátka nula gramů.

Související

Přesto je jeho užívání povoleno a my Češi se rádi chlubíme tím, že patříme k jeho největším konzumentům na světě. No není to absurdní? Aby těch absurdit nebylo málo, marihuana je ve zmíněné studii publikované v časopise Lancet umístěna v žebříčku nebezpečnosti drog až na osmém místě. Přesto si za vypěstování konopí, ze kterého vyrobíte pár kilogramů marihuany, můžete jít v Česku sednout do vězení klidně na osm i více let. Tedy často na výrazně delší dobu, než kdybyste někoho znásilnili. Mimochodem, víte, jaká droga je v žebříčku o dvě příčky před marihuanou jako šestá nejnebezpečnější? Tabák.

Přeji pěkné čtení.