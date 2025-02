Médii se převalující vlna spravedlivého rozhořčení nad tím, jak americký prezident Donald Trump hodil Evropu ve sporu s Ruskem přes palubu, mi připomněla jeden bonmot, který zní: 500 milionů Evropanů očekává, že je 300 milionů Američanů ochrání před 100 miliony Rusů.

Evropa se prostě musí naučit řešit své problémy sama. Za Trumpovy éry, a tedy bez jistoty americké ochrany ji zkrátka čeká to, co měla začít dělat už dávno. Musí začít ve velkém zbrojit. Zdroje na to v porovnání s Ruskem bezpochyby má násobné, co ale doposud chybělo, byla společná vůle. Nezbývá než doufat, že se ji podaří nalézt. Když se tak nestane, do pár let nás tahle váhavost může stát mnohem víc než jen peníze.

Tohle téma je navýsost důležité, proto se mu v aktuálním vydání Ekonomu věnujeme a ohlížíme se za třemi roky války na Ukrajině. Podívali jsme se, jak ruská invaze proměnila světovou ekonomiku i politiku a jaký vývoj lze očekávat od budoucích měsíců.

Přeji pěkné čtení.