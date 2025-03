Nedávno schválený zákon Lex OZE 3 konečně vytváří pravidla hry pro agregaci flexibility a bateriová úložiště. To jsou nástroje, které mohou výrazně snížit náklady na energii pro český průmysl i domácnosti. Nižších cen elektřiny dosáhneme díky efektivnějšímu využívání energetické infrastruktury a chytrému řízení spotřeby zelené energie. Podle Evropské komise může flexibilita v energetickém systému snížit náklady na elektřinu pro koncové spotřebitele o 12-42 % (Viz Akční plán Evropské komise pro cenově dostupnou energii, s. 16.). Pro české domácnosti i průmysl, který se potýká s vysokými cenami energií, to představuje významnou úlevu.

Vysoké ceny energií zatěžují evropské podniky od roku 2022. Pro středně velké průmyslové spotřebitele v Evropské unii zůstaly ceny v roce 2023 o 97 % vyšší než průměr z let 2014-2020 (Viz Akční plán Evropské komise pro cenově dostupnou energii, s. 1.). Přijetí Lex OZE 3 tak je naprosto nezbytný krok pro zachování konkurenceschopnosti českých firem. Zákon navíc posiluje energetickou nezávislost ČR.

Práce ale rozhodně není hotová. Bezpečnostní i ekonomická situace vyžaduje, abychom co nejrychleji posílili naši energetickou soběstačnost a nezávislost. Návod na další kroky dává české vládě nedávno schválena evropská Dohoda pro čistý průmysl.

Provozní podpora OZE nemusí být citlivé téma

Jedním z klíčových nástrojů pro mobilizaci soukromých investic do obnovitelných zdrojů je podle Evropské komise podpora dlouhodobých kontraktů na nákup elektřiny (neboli Power Purchase Agreements, PPA). PPA kontrakty umožňují energeticky náročnému průmyslu dlouhodobě zafixovat ceny energií a zbavit se tržní nejistoty. Dlouhodobou smlouvu na nákup zelené elektřiny v nedávné době uzavřely například Třinecké železárny.

PPA kontrakty jsou v ČR zatím málo využívané, přestože jejich uzavírání z právního hlediska nic nebrání. Jejich většímu rozšíření může pomoci chytře navržená provozní podpora skrze takzvané rozdílové smlouvy (Contracts for Difference). Výhodou rozdílových smluv je, že garantují stabilní cenu elektřiny potřebnou pro investice, ale zároveň brání tomu, aby stát obnovitelné zdroje “přeplácel”. Do konce tohoto roku navíc česká vláda dostane od Evropské komise podrobnější návod, jak státní podporu skrze rozdílové smlouvy nastavit.

Další milník – reforma tarifní struktury

Důležitým krokem ke konkurenceschopnosti je reforma síťových tarifů, která by měla odměňovat lokální sdílení elektřiny a přispívat k efektivnějšímu využívání sítě. Evropská komise v následujících měsících zveřejní metodologii, jak tuto reformu provést, a Česko by mělo být připraveno ji rychle využít. Současně je nezbytné urychlit zavádění chytrých elektroměrů. Zatím je v ČR mají pouhá 3 % zákazníků, to výrazně omezuje potenciál pro využití flexibility. Bez rozhodných kroků v této oblasti zůstanou miliony českých spotřebitelů fakticky vyloučeny z trhu s flexibilitou a nebudou moci využívat výhody, které nabízí.

Už nehrajeme jen o klima, ale hlavně o naši bezpečnost a konkurenceschopnost

Podpora PPA kontraktů, rozdílových smluv, agregace flexibility a reforma tarifní struktury by významně posílily konkurenceschopnost českého průmyslu. Evropská unie navíc bude tyto kroky podporovat skrze novou Dohodu pro čistý průmysl. Jak ukazují data Evropské komise, bez energetické transformace by účet EU za dovoz fosilních paliv v roce 2025 byl o 45 miliard EUR vyšší než v roce 2019.

Naopak úspěšné zavedení opatření na podporu čisté energie a flexibility by mohlo do roku 2040 přinést úspory až 260 miliard EUR ročně (Viz Akční plán Evropské komise pro cenově dostupnou energii, s. 5.). Pro Českou republiku, jejíž ekonomika je energeticky náročná a silně závislá na fosilních palivech, představují tyto úspory mimořádnou příležitost pro posílení ekonomické odolnosti a konkurenceschopnosti.