Architekt a urbanista Petr Hlaváček je už deset let nedílně spjatý s pražským Metropolitním plánem. Projekt, který má nastavit nová pravidla pro výstavbu v hlavním městě, za tu dobu prošel tisícovkami připomínek a námitek, které vznášeli developeři, politici i veřejnost. Letos se práce blíží ke konci. Nový územní plán projde posledním kolem projednávání a na přelomu roku by jej měla schválit i pražská politická reprezentace.

V době bytové krize je přitom nahrazení dvacet let starého dokumentu životně důležité. Měl by odblokovat léta zanedbané brownfieldy a velké rozvojové plochy pro výstavbu až 200 tisíc nových bytů. Vedle toho Hlaváček založil také městskou developerskou firmu. Sklidil kvůli tomu hodně kritiky. Letos by ale mohla po letech příprav začít výstavba prvních nových městských bytů, které nahradí dříve privatizovaný bytový fond.