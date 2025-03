Elektromobilitě se nedaří, část továren německé automobilky Volkswagen jede na půl plynu. Management koncernu tak přišel s nápadem: Volkswagen by se po více než 80 letech mohl ve velkém vrátit k výrobě zbraní.

Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume sice minulý týden oznámil, že jasné plány na stole nejsou, nicméně na návrh vzápětí reagoval šéf největší německé zbrojovky Rheinmetall, která produkuje například tanky Leopard, obrněná vozidla nebo dělostřeleckou munici. Armin Papperger se nechal slyšet, že by v úvahu připadala restrukturalizace fabriky Volkswagenu v Osnabrücku. „Továrny na výrobu tanků musí splňovat určité parametry. Pokud by se v budoucnu objevily odpovídající zakázky, mohli bychom o investicích do nové výroby uvažovat. V úvahu připadá produkce bojových vozidel Lynx,“ prohlásil Papperger.