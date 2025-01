K udržení stabilní populace je zapotřebí, aby se porodnost držela přibližně na úrovni 2,1 dítěte na rodinu. To je poměrně známý fakt. Už tak známá není skutečnost, že dvě třetiny světové populace již dnes žijí v zemích, kde je porodnost nižší než tato takzvaná míra reprodukce.

Podle nové studie McKinsey Global Institute může pokračování tohoto trendu přivést hlavní ekonomiky v tomto století k populačnímu kolapsu. Ostatně i podle prognóz OSN klesne do roku 2100 počet obyvatel v některých velkých ekonomikách o 20 až 50 procent. Pokud se tento demografický vývoj skutečně naplní (a nic nenasvědčuje tomu, že by se tak nemělo stát), mladí lidé budou nejen vystaveni důsledkům pomalejšího hospodářského růstu, ale zároveň budou muset podporovat stále větší počet důchodců. Pro ilustraci rostoucího zatížení mladších lidí studie uvádí, že v roce 1997 připadlo na jednoho důchodce zhruba 9,4 osoby v produktivním věku. Dnes je tento poměr nižší než 6,5 a do roku 2050 klesne na pouhých 3,9. Hlavní příčinou přitom není delší život člověka, ale především nedostatek mladých lidí.

Související

Aby se zabránilo zpomalení růstu HDP na obyvatele, musí země zvýšit porodnost, intenzitu práce a produktivitu, uvádí studie. Za to první horoval v nedávné prezidentské kampani i podporovatel Donalda Trumpa Elon Musk. Potíž je v tom, že mladí lidé prostě děti nechtějí a stále více času tráví o samotě před obrazovkou mobilu či počítače. Možná to nejlepší, co by mohl Musk a jeho tech bros pro zvýšení porodnosti udělat, by bylo zavřít Twitter, Instagram, Facebook a další sociální sítě. Třeba by pak mladí zase začali hledat přátelství a vztahy v tom skutečném, offline světě.

Přeji pěkné čtení.