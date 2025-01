Není žádným tajemstvím, že dostupnost bydlení v Česku patří k nejhorším v Evropě. Podle předloňské statistiky potřebovali Češi na pořízení 70metrového bytu 14,9 ročního platu, což je nejvíc v celé Evropské unii. Intuitivním řešením téhle nešťastné situace je větší bytová výstavba.

Určitě by to pomohlo, situaci to ale rozhodně nevyřeší. Faktory domácího cenového růstu rezidenčních nemovitostí v letech 2013 až 2021 rozebírala dva roky stará studie think‑tanku IDEA při vysoké škole CERGE‑EI. Její autoři došli k tomu, že větší výstavba by na zdražování českých domů a bytů v tomto období pravděpodobně téměř nezapůsobila.

Růst cen byl totiž tažen jinými faktory než nedostatečnou výstavbou. Především růstem reálných příjmů domácností a snadnou dostupností hypoték. Jak autoři práce píší: „Aby efekt nové výstavby kompenzoval růst cen v důsledku snížení implicitních nákladů financování hypotéky, muselo by být každoročně postaveno přes 100 tisíc bytů, což přesahuje i historicky nejvyšší úroveň výstavby z roku 1975. Množství bytů, které by bylo nutné postavit, aby to mělo na vývoj cen v letech 2013 až 2021 zásadnější vliv, je nerealistické.“ K podobnému závěru mimochodem došla i starší analýza ČNB, která zkoumala faktory cenového růstu nemovitostí v letech 2002 až 2003 a v letech 2007 až 2008. Jak to tak vypadá, ceny bytů u nás jen tak neklesnou a jejich dostupnost bude i nadále prachbídná.

