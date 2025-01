Lidé si podle politického analytika Jana Herzmanna nežijí tak dobře jako před rokem 2019, což vede k frustraci a snižování důvěry vůči současné vládě. A vysvětluje, proč je hnutí ANO 2011 podle všech žebříčků popularity favoritem podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. „Česká společnost prošla dost problematickým obdobím covidu, energetické krize a vysoké inflace. Je tím už unavena a čeká, kdy bude lépe,“ vysvětluje Herzmann. Kabinet Petra Fialy by ale neměl skládat zbraně, protože do voleb zbývá devět měsíců a ANO 2011 ještě může v kampani dělat chyby. Navíc mnoho voličů zůstává nerozhodnutých a ti na poslední chvíli odevzdají svůj hlas až pod vlivem politického marketingu. Herzmann, který před více než třiceti let stál v Česku u obnovení volebních průzkumů, naznačil také budoucí vývoj. Za nejpravděpodobnější považuje příští vládu ANO 2011 s Motoristy nebo komunisty (v podobě uskupení Stačilo!). Přidává i překvapivou možnost spolupráce ANO s ODS, kdyby ve vládě nebyl Andrej Babiš.