Zlatý olympijský disk míří do NFL

Super Bowl, finále zámořské ligy amerického fotbalu (NFL), zůstává nejlukrativnější jednorázovou sportovní událostí na světě. Televizní přenos z tohoto zápasu každoročně přiláká rekordní sumy za reklamní spoty. Jenže i NFL se musí starat o vlastní zatraktivnění, aby udržela celkovou sledovanost. Tu nejlépe drží hvězdy a osobnosti.

Jedním ze způsobů, jak je získat, je program International Player Pathway (IPP). Od roku 2016 ho liga vypisuje pro sportovce (mimo USA a Kanadu) úspěšné v jiných odvětvích. Pokud uspějí, mohou získat smlouvu s některým z klubů. Letos bude mít lednový desetidenní tréninkový kemp v IMG Academy v Bradentonu na Floridě hvězdu velkého kalibru – přihlásil se do něj olympijský vítěz v hodu diskem Rojé Stona.

Pětadvacetiletý Jamajčan oplývá sebedůvěrou: „Myslím, že za tu dobu se mohu naučit opravdu hodně. Věřím, že tam budou skvělí trenéři a mnohému mě naučí.“ Olympijský rekord 70 metrů přesně, jímž zvítězil na letošních hrách v Paříži, byl jeho kariérním vrcholem. „Mým cílem bylo stát se nejlepším na světě a přišlo to ve skvělé době. Házím už přes deset let a zrovna jsem ukončil vysokou školu,“ prozradil ke své motivaci změnit sport.

Absolventi IPP předvedou své schopnosti na březnové akci pro hráčské skauty klubů NFL. Loni touto cestou dostalo smlouvy dokonce dvacet sportovců. Ovšem není to hned, často musí absolvovat i roční intenzivní trénink.

Do programu se hlásí spíš uchazeči z kolektivních her a tak slavný jako Stona dosud žádný nebyl. Však také diskař dostal výjimku z podmínky, že absolventům nesmí být víc než 24 let.

Camp Nou se znovu otevře, nejmodernější ale nebude

Fotbaloví fanoušci FC Barcelona se nemohou dočkat návratu na slavný stadion Camp Nou. Poslední informace zní, že bude znovuotevřen v únoru, ačkoli rekonstrukce pak poběží ještě rok. Už je to třetí termín, kdy se zápasy měly přesunout zpět z azylu na olympijském stadionu na vrchu Montjuic. Jenže žádný nebyl dodržen a klub ani tentokrát neudal přesné datum. Rok 2025 by nicméně měl v tomto smyslu zažít hojnost – otevřou se další moderní fotbalové stánky po celém světě.

Studiím pro charakter a výstavbu budoucích sportovišť aktuálně vévodí dvě témata: udržitelnost a technologie. Zatímco prvky toho prvního jsou do projektů už zapracovávány, druhá věc běžná zdaleka není. Nejodvážnější experti tvrdí, že kdo nyní nezačne myslet na to, jak bude svět vypadat za deset let, nepostaví nic, co bude za tak relativně krátkou dobu vyhovovat. Základem má být vyměnitelná plocha, zatahovací střecha, interaktivní divácká místa s připojením na síť či zábavní zóna.

Camp Nou prochází rekonstrukcí. Foto: Reuters

Rekonstrukce Campu Nou, který od svého otevření v roce 1957 prochází již třetí přestavbou, je pak již teď zastaralá. Přitom se hovoří o investici 1,5 miliardy eur (asi 38 miliard korun). V srpnu 2026 má mít dokončené hlediště kapacitu 105 tisíc míst (dosud 90 tisíc). Je otázka, jak a co bude z horních řad vidět. I tento fanouškovský komfort je předmětem různých architektonických studií a řešení speciálního prostoru, jakým mnohatisícové ochozy jsou.

V příštím roce přibude po světě několik nových fotbalových stadionů, mezi nimi některé aspirující na zařazení do nejvyšší třídy podle požadavků mezinárodních organizací FIFA a UEFA. Na místě zbořeného Prince Moulay Abdellah Stadium v marockém Rabatu vyrůstá nový pro 65 tisíc diváků. Šedesátitisícový stadion si chystá také keňské Nairobi, o něco nižší kapacitu bude mít multifunkční aréna v Hongkongu. Srovnatelně velké dostanou Ankara a Liverpool, kam se přestěhuje FC Everton.

Americko‑saúdský golfový projekt o málo pokročil

Tvrdit, že vleklá jednání o vzájemné inte­graci golfových soutěží PGA Tour a LIV Golf Tour spějí k řešení, je odvážné. Už je to 18 měsíců, co vznikla rámcová dohoda. Takže aktuálně nové informace o tom, že letopočet 2025 bude pro tento sport historický, protože ze dvou lukrativních turnajových sérií vznikne jedna vpravdě globální, berou už fanoušci s rezervou.

Založení LIV Golf před dvěma lety vneslo do golfu rozkol. Jednak proto, že je financována saúdskoarabskými penězi, a to více než štědře, jednak proto, že narušila mezinárodní kalendář. Některé hlasy jí vyčítají nižší důraz na sportovní kvalitu. Přesto velké odměny přilákaly špičkové hráče a ti začali být vylučováni z jiných soutěží po celém světě. Situace se postupně uklidňuje, nicméně k avizovanému propojení americké PGA Tour s LIV, jejíž turnaje se rovněž hrají i v USA, dosud nedošlo.

Velkým krokem vpřed samozřejmě je, že zástupci veřejného investičního fondu PIF Saudi International prošli slyšením před členy podvýborů amerického Senátu. Podmínkou pro jejich vstup do PGA Tour Enterprises je schválení regulačními orgány v USA. Tato společnost byla oceněna na 12 miliard dolarů (více než 281 miliard korun).

Jedná se tedy stále jen o způsobu organizace a rozdělení peněz, kdežto sportovní propojení je otázkou daleké budoucnosti. I proto, že zámořská sezona 2025 už v prosinci začala a LIV Tour také představila turnajovou listinu, první akci chystá na únor v Adelaide. Hráči nové série nadále nesmí startovat pod hlavičkou PGA s výjimkou akcí nejvyšší kategorie „majors“.

K LIV je vstřícnější série DP World Tour, organizovaná po celém světě z Evropy. Také v jejím případě se hovoří o možnosti propojení se saúdskoarabským fondem PIF a finančních injekcích z jeho strany.

Adele chystá luxusní svatbu se sportovním agentem

Milovníci světa celebrit jsou v očekávání, jaké zajímavé svatby příští rok přinese. Horkou favoritkou na místo před oltářem je britská zpěvačka Adele. Už jednou vdaná byla, svazek s podnikatelem Simonem Koneckým ovšem vydržel jen tři roky. Nyní je držitelka mnohočetných hudebních ocenění a také filmového Oscara za píseň k bondovce Skyfall zasnoubená s Richem Paulem.

Založení LIV Golf před dvěma lety vneslo do golfu rozkol. Foto: Profimedia

Tento americký sportovní agent, zakladatel a výkonný ředitel Klutch Sports Group, je přítelem slavného basketbalisty LeBrona Jamese, jehož také zastupuje. Předpokládá se, že ten nebude jedinou hvězdou sportovního nebe na svatbě.

Paul při londýnských zásnubách letos 9. srpna daroval své nastávající čtyřkarátový diamantový prsten. Svatba ženy, která vyrůstala skromně s matkou samoživitelkou, a muže, jehož domovem byl v dětství miniaturní byt nad otcovým obchodem, má být superluxusní událostí roku.

Foto: Reuters

Olympismus volí: změna, nebo opět starší bílý muž?

Zatím sedm kandidátů se přihlásilo do soupeření o místo předsedy Mezinárodního olympijského výboru. Nástupce Thomase Bacha, jenž oznámil konec ve funkci na letošní letní pařížské olympiádě, bude vybrán na kongresu MOV od 18. do 21. března v Řecku.

Někteří experti akcentují postupující diverzifikaci voleb jednoho z nejvyšších představitelů sportu na světě. Mezi uchazeči je i jedna žena, bývalá plavkyně Kirsty Coventryová, současná ministryně sportu v Zimbabwe. V seznamu jsou rovněž dva zástupci Asie – japonský podnikatel a bývalý prezident Světové gymnastické federace Morinari Watanabe a princ Fajsal bin Husajn, bratr jordánského krále a předseda tamního olympijského výboru.

Zbylí čtyři jsou už tradičně „dříve narození bílí muži“, tentokrát všichni z Evropy. Celebritou mezi nimi je britský olympijský vítěz v běhu na středních tratích Sebastian Coe, strůjce komerčních úspěchů světové atletiky z posledních let. Pozornost na sebe strhává rovněž Juan Antonio Samaranch mladší, syn stejnojmenného otce, jenž stál v čele MOV mezi lety 1980 a 2001. Španělský finanční analytik a celoživotní sportovní diplomat by tak založil zajímavou rodinnou tradici. Zatím není jasné, jaké šance mohou mít švédsko‑britský investor Johan Eliasch, aktuální šéf Mezinárodní lyžařské federace, nebo David Lappartient, pro změnu hlava Mezinárodní cyklistické federace. Francouz je v jednapadesáti letech nejmladší, zbylým třem Evropanům je přes šedesát.

Pravidla kampaně jsou velice přísná, s první veřejnou prezentací smějí kandidáti přijít 30. ledna, předvolební kampaně se tedy vedou převážně v zákulisí.