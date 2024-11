Schválně si tipněte. Kolik si myslíte, že je v Česku lidí, kteří rizikovým způsobem užívají nelegální návykové látky? Jak mi v hlavním rozhovoru tohoto čísla řekl Josef Šedivý, šéf Drogového informačního centra Sananim, je jich asi 50 tisíc. To na první pohled není málo, tolik obyvatel mají Karlovy Vary nebo třeba Karviná. Tak. A teď si tipněte, kolik lidí u nás užívá rizikovým způsobem jinou drogu, tentokrát ale legální – alkohol. Dostanete se k číslu 900 tisíc. Pro bližší představu, to je stejně lidí, jako žije v Brně, Ostravě, Liberci a Olomouci dohromady.

Pokrytectví, s jakým se česká společnost staví k užívání návykových látek, je fascinující. Zatímco za pěstování konopí se běžně dává vězení na pět, osm, nebo dokonce dvanáct let, alkohol je široce společensky tolerován. Jeho společenská nebezpečnost je přitom mnohem vyšší než třeba u zmíněného konopí. Jen pár čísel pro bližší představu. Jak loni spočítali analytici z think‑tanku PAQ Research, nadměrná konzumace alkoholu zkracuje dožití Čechů o jeden rok a padne na ni 2,5 procenta všech zdravotních výdajů. Zvýšená kriminalita, dopravní nehody či snížená produktivita práce odpovídají každoročně dalším miliardám. Celkové roční náklady spojené s nadměrným pitím pak vycházejí až na 83 miliard korun ročně.

Měli bychom se přestat plácat po ramenou, jací jsme to pašáci, že vypijeme na hlavu nejvíce piva na světě, a spíš začít přemýšlet nad tím, co dělat, abychom alkoholu vypili mnohem méně. Budeme mít nejenom čistší hlavu, ale hlavně budeme všichni zdravější a také bohatší. A to za to stojí.

Přeji pěkné čtení.