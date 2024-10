Nechtěl bys to stavět? Těmito slovy prý nabídl na konci 80. let tehdejší generální ředitel Vodních staveb Praha Václavu Matyášovi účast na jeho patrně životním projektu – výstavbě Jaderné elektrárny Temelín. Matyáš kývl a podílel se na přípravách a posléze z pozice ředitele divize Vodní stavby Temelín vedl i samotné stavební práce, které měl státní podnik z pozice generálního dodavatele na starosti. Když přijde řeč na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany, patří tak mezi stavaři k nejpovolanějším. Nyní se jako předseda expertní „jaderné“ skupiny Svazu podnikatelů ve stavebnictví účastní jednání o zapojení českých firem do tohoto projektu.

Jakou roli by měly hrát české firmy při dostavbě Dukovan? Na jakou úlohu mají kompetence?

Máme tu nadnárodní firmy, které mají zkušenosti i ze zahraničí a velké know‑how. Jsou po technologické, technické i organizační stránce na vysoké úrovni. Velice poctivě se na projekt připravují, a to jak v personální, tak technické části. Jsem přesvědčen, že role českého stavebnictví musí být důstojná, nemůže spočívat v tom, že tam budeme v kolečkách vozit beton. Pokud má mít investice multiplikační efekty, přidanou hodnotu, musíme se podílet i na inženýrském vedení projektu.