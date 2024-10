Týdeník Ekonom už je s vámi 33 let. V kalendáři bylo datum 25. října 1991, když se tento časopis poprvé objevil na novinových stáncích. Jak v rozhovoru v aktuálním čísle popisuje prvý šéfredaktor Jan Urban, i díky hladu po ekonomických informacích si magazín brzy získal desítky tisíc věrných čtenářů. Ten rozhovor mimochodem vřele doporučuji. Dozvíte se v něm mnohé nejen o počátcích tohoto časopisu, ale i o budování kapitalismu v polistopadovém Československu.

Ekonom se od té doby v mnohém proměnil. Několikrát se změnila jeho vizuální podoba, obměnili se šéfredaktoři i ostatní členové redakce, jedno ale zůstalo – věrní čtenáři. Právě a jen díky vám tento časopis můžeme každý týden vytvářet. Děkujeme za to a věříme, že s námi budete i mnoho dalších let.

V tomto čísle Ekonomu se mimo jiné dočtete, proč je na tom Česko tak prachbídně s dostupností bydlení a jaké plány spřádá státní i soukromá sféra, aby se to v dohledné době změnilo k lepšímu. Vysvětlíme vám, proč je úspěšný návrat rakety Starship miliardáře Elona Muska tak přelomovým krokem k dalšímu dobývání vesmíru, a analyzovali jsme, co by pro světovou politiku i ekonomiku znamenalo, kdyby americké volby vyhrál Donald Trump, a co se stane, když naopak zvítězí Kamala Harrisová.

Přeji pěkné čtení.