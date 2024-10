Elon Musk je po říjnovém testu své obří rakety o krůček blíž ke svému snu, kterým není nic jiného než kolonizace vesmíru. Vynést na oběžnou dráhu kilogram nákladu raketoplánem přišlo před 40 lety na 65 tisíc dolarů, nyní jeho společnost SpaceX slibuje, že to za dva tři roky dokáže za sto dolarů. Což by znamenalo ohromný impulz pro komerční využití i průzkum vesmíru. Musk ale musí prokázat, že jeho technika je spolehlivá.

Pátý pokusný let superrakety, tedy komplexu kosmické lodi Starship a startovacího stupně Super Heavy, nebyl zcela bez problémů, prokázal však to hlavní: že obě její části jsou opravdu schopné opakovaných startů. Právě 71 metrů vysoký startovací stupeň z padesátikilometrové výšky, kam až kosmickou loď vynesl, při testu předpisově sestoupil. K tomu byl při návratu zachycen mechanickými rameny u startovací věže, z níž vzlétl. To je dobré vysvědčení pro inženýry, protože se vše odehrálo s přesností na desítky centimetrů. Hlavně to však umožňuje odlehčení rakety, protože už nebudou potřebovat přistávací „nohy“, což znamená další zlevnění kosmických letů.