Český realitní trh se vrací do zajetých kolejí: Ceny bydlení rostou, a to jak u starších, tak nových bytů. A podle developerů je to teprve začátek. Většina z nich plánuje v příštích měsících další zdražování. Pro růst cen bydlení hovoří hned několik faktorů. Hlavní roli hraje ale tradiční střet poptávky s nabídkou. Prodeje bytů v posledních měsících rostou ruku v ruce s poklesem úrokových sazeb hypoték, developeři nestíhají trh uspokojovat. Přestože mají v zásobě hektary pozemků, na nichž připravují desítky tisíc bytů, rozjetí výstavby podle nich brání pomalé povolovací procesy.

S tím souvisí druhý faktor, který nehraje lidem toužícím po vlastním bytě do karet. Povolování měl odblokovat a zrychlit nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení. Převratnou novinku ale poslalo ministerstvo pro místní rozvoj s novým ministrem Petrem Kulhánkem v polovině října k ledu.