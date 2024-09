Již pošesté se letos bude konat Bavorsko-český den pro firmy, akce, na níž se propojují podniky z obou stran hranice a domlouvají základy společného byznysu. „Za tu dobu došlo již k uzavření řady obchodních vztahů nejen mezi českými a německými firmami. Mnohdy i mezi dvěma českými či dvěma německými firmami. Jsou od sebe třeba 15 kilometrů daleko, ale dozvěděly se o své existenci až na naší akci,“ říká Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních sítí pro Bavorsko a Čechy, která akci před lety založila.

Jak vás napadla myšlenka pořádat Bavorsko-český den pro firmy?

Před osmi lety jsem začala pracovat jako manažerka kontaktních sítí pro Bavorsko a Čechy s tím, že hlavním záměrem byl propojení bavorských a českých firem především v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a Dolním Bavorsku, tak aby se podpořilo příhraniční podnikání, kde je většinou problémem jazyková bariéra. Bylo na mě, jakým způsobem to zrealizovat, a tak jsem si v roce 2017 vymyslela a uspořádala první Bavorsko-český den pro firmy, kterého se zúčastnilo 150 lidí. Jen pro srovnání, na letošní akci už máme přihlášených 600 lidí s tím, že to konečné číslo bude ještě určitě vyšší.

Kdo se akce zúčastní?

Je to akce určená pro české a bavorské firmy. Účast je zdarma, mohou se účastnit jakékoliv firmy s tím, že se snažím trochu více cílit na podniky z techničtějších oborů, jako je strojírenství, elektrotechnika, IT a tak dále. Účastnit se můžete jako vystavovatel i jako návštěvník, s tím, že obě možnosti jsou zdarma. V úvodní části bude přednáška profesora Christiana Stummeyera z Technické vysoké školy z Ingolstadtu o tom, jak umělá inteligence promění podnikání firem. Jinak ale půjde především o networking a navázání nových partnerství a obchodních vztahů.

Vaše práce tedy spočívá primárně v tom, že firmy propojíte, nebo ještě v něčem dalším?

Moje práce se dělí na dvě činnosti. Zaprvé je to individuální poradenství pro firmy. Může se na mě obrátit jakákoliv firma z Česka či Německa, která se chce dostat na trh v té druhé zemi, a já jí pomohu. Pomohu jim dělat rešerše, když se zajímají o to, jestli je v oblasti dost potenciálních zákazníků, dodavatelů, případně jim pomohu vyhledat potřebné kontakty. Poradím jim také, jak je to v Německu s daněmi, s GDPR a podobně. Opět je tato služba zdarma. Druhou část mé práce tvoří pořádání akcí, na nichž se firmy mohou propojit.

Mají Bavorsko-české dny pro firmy konkrétní hmatatelné výsledky?

Jistěže. Nemohu vám sdělit konkrétní příběhy firem, když to od nich nemám odsouhlaseno, ale došlo již k uzavření řady obchodních vztahů nejen mezi českými a německými firmami, spoustu z nich je dlouhodobých. Mnohdy i mezi dvěma českými či dvěma německými firmami. Jsou od sebe třeba 15 kilometrů daleko, ale dozvěděly se o své existenci až na naší akci.

Pocházíte z Nýrska, vystudovala jste v Plzni a nyní pracujete ve Freyungu, takže znáte dobře mentalitu bavorsko-české oblasti. Co nás spojuje a proč je v zájmu obou stran, abychom byznysově spolupracovali?

Bavorsko je region, který je Česku opravdu nesmírně kulturně podobný. Lidé tam mají podobnou mentalitu jako Češi. A rozvíjet tu spolupráci musíme už proto, že Bavorsko je v rámci Německa oblast, která je naším nejdůležitějším obchodním partnerem.