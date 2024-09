Ačkoliv má česká ekonomika v příštím roce růst o více než dvě a půl procenta, vláda premiéra Petra Fialy, respektive ministerstvo financí, navrhuje pro rok 2025 státní rozpočet s deficitem 230 miliard korun. Výsledkem bude, že za čtyřleté funkční období zadluží současný kabinet zemi o více než 1,1 bilionu korun. Podle propočtů Ekonomu to i po očištění o inflaci, tedy po převodu na stálé ceny z roku 2014, bude o 53 miliard korun více, než kolik činilo zadlužení za předchozí vlády Andreje Babiše. Propočet nezahrnuje případné vyšší zadlužení v důsledku povodní.

Podle exministra financí Miroslava Kalouska, který po léta zprava kritizuje vysoké rozpočtové schodky, to představuje „účetní zoufalství lidí, kteří netuší, jaké systémové změny by měli do fiskální politiky promítat“. Podle něj by se měly týkat penzijního a zdravotního pojištění, mezd státních zaměstnanců nebo i dotací. Na levici zase ekonomka Ilona Švihlíková požaduje omezit vysoké výdaje na obranu a rozběhnout jako prorůstové opatření výstavbu bytů.

Ke stlačení schodku nepřiměla koaliční politiky ani vzpomínka na nedávnou dvoucifernou inflaci, ačkoliv právě vysoké deficity bývají podle liberální ekonomické teorie živnou půdou pro růst cen.

Konsolidace v nedohlednu

Vláda sice konsolidaci veřejných rozpočtů označuje za prioritu, postupuje ale pomalu – více než dvouprocentní strukturální deficit (jde o rozdíl mezi pravidelnými příjmy a pravidelnými výdaji) má v příštím roce klesnout jen o jedno promile HDP. Rychlejší postup brzdí neochota škrtat v roce parlamentních voleb. Například výdaje na platy státních zaměstnanců meziročně vzrostou z 267 na 278 miliard korun. Kabinet odmítá firmám i lidem zvýšit daně, přičemž daňová kvóta – tedy poměr příjmů z daní a veřejného pojištění vůči HDP – nyní představuje 33,1 procenta HDP, zatímco v předcovidovém roce 2019 to bylo 34 procent. „Z pravicovosti si vláda vybrala nižší příjmy, z levicovosti vyšší výdaje a výsledkem je stamiliardový deficit v roce, ve kterém ministerstvo financí očekává solidní růst. To nelze hodnotit jinak než jako dlouhodobě neudržitelnou rozpočtovou politiku,“ hodnotí návrh hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

David Marek, šéfekonom poradenské společnosti Deloitte a poradce prezidenta Petra Pavla, nekritizuje přímo schodek, ale jeho výši. Míní, že resort měl přijít s deficitem státního rozpočtu o 50 miliard nižším. Ten současný totiž znamená, že se konsolidace přislíbená v programovém prohlášení vlády z roku 2021 prakticky zastavuje.