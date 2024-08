Pomoc středním a malým podnikům posílit robotizaci provozu a dohánět tak náskok velké konkurence začíná nabízet český start‑up RoboTwin. Za tři roky vyvinul zcela převratný způsob, jak průmyslové roboty rychle a relativně levně naučit požadovaným pohybům. Díky němu se dostal mezi finalisty 16. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku.

Dělník jako model

RoboTwin zavádí do výroby stroje kopírující motoriku konkrétního pracovníka bez nutnosti složitého programování. „Nahrávací zařízení se senzory sleduje například pohyby ruky lakýrníka. Naše algoritmy získaná data zpracují a automaticky vytvoří program, který se nahraje do robota. Ten je pak schopen předvedené úkony provádět,“ řekla týdeníku Ekonom jedna z trojice zakladatelů start‑upu Megi Mejdrechová.

Klíčový je zájem samotného průmyslu. „Trendem je jednoznačně robotizace. Ta bohužel není jednoduchá. Právě programování robota je pro většinu lakoven složité. Co by potřebovaly, je mít lakýrníka přeměněného na programátora robotů. A to je přesně to, co technologie od RoboTwin umožňuje,“ řekl Ekonomu Jan Drápela, obchodní ředitel společnosti Galatek z Ledče nad Sázavou, která roboty dodává a se start‑upem spolupracuje.

Vývoj systému je skutečně reakcí na požadavek firem, které řeší problém se sháněním a zaškolováním lidí. Což se týká hlavně provozů, kde se pracuje s toxickým materiálem, činností v prašném prostředí nebo takových, při nichž lidé vykonávají těžkou fyzickou práci.

Rentabilitu zavedení nového systému do praxe zvyšuje, že firmy samy mohou programovat své roboty k výkonu rozmanitých prací podle okamžité potřeby.

Roboti se s pomocí technologie RoboTwin učí velice rychle. „Co dříve trvalo měsíc, stihne se za jediný den,“ zdůrazňuje Mejdrechová. Systém převodu dat ze senzorů do počítačového programu navazuje na její čtyři roky starou diplomovou práci, kterou obhájila na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Impulzem pro její sepsání byl požadavek lakovny Metalkov na robotizaci části jejího provozu. Ten se ostatně naplnil, protože i tato firma s technologií RoboTwins začíná pracovat.