O tom, že letní vedra snižují naši produktivitu a zvyšují například agresivitu lidí, už možná něco tušíte (často z vlastní zkušenosti). Víte ale, že zvyšující se teplota ovlivňuje i to, kolik toho v obchodě utratíte? Jak prokázal jeden vědecký experiment, při vyšší teplotě jsou lidé ochotni za stejné věci, jako je například balíček tužkových baterek a čokoládový bonbon, zaplatit podstatně více peněz, než když je okolní teplota nižší. A neplatí to zdaleka jen v kamenných obchodech. Větší ochotu utrácet za teplých dnů prokázala i analýza dvou let záznamů z jednoho online srovnávače cen. Čím vyšší byla denní teplota, tím častěji lidé klikali na odkaz směrující je k nákupu zboží.

Nakupovat v letních vedrech může být riskantní i kvůli tomu, že při vyšších teplotách upadá naše schopnost činit racionální rozhodnutí. Při jednom pokusu měli účastníci vybrat ze dvou nabídek telefonních tarifů. Jeden byl na první pohled lákavější, ale ve skutečnosti nevýhodnější a dražší. Zatímco lidé v chladnějším prostředí tuto fintu prokoukli v polovině případů, ve druhé skupině vystavené vyšší okolní teplotě si zvolila levnější variantu jen čtvrtina.

Proč ale ve vedrech hloupneme? Podle vědců naše mentální schopnosti upadají kvůli nedostatku glukózy. Mozek, stejně jako všechny další orgány, potřebuje ke správnému fungování dostatek energie. Tu čerpáme právě z glukózy, které, jak se zdá, v teplejším prostředí ubývá rychleji. Tohle zjištění by mohlo vést k domněnce, že třeba severské národy se budou rozhodovat lépe než lidé žijící v rovníkové Africe. Jenže to je omyl. Lidé jsou extrémně přizpůsobiví a po nějaké době jsou schopni se stejně racionálně rozhodovat, ať je mrazivá zima, či spalující vedro. A to je vlastně povzbudivá zpráva. Kvůli oteplování planety sice zblbneme, ale jen dočasně.

