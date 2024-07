Ten, kdo si chce pořídit výhodně byt a jde na to analyticky, by se měl zajímat o následující: jak se vyvíjí ceny nemovitostí, co se děje s nezaměstnaností, mzdami a pak samozřejmě také s úrokovými sazbami. Kombinace zmíněných faktorů určuje, kdy se protrhne pomyslná hráz a na nemovitostní trh se nahrnou davy zájemců. Koupit slušnou nemovitost za dobrou cenu poté bude podstatně obtížnější. Jisté vodítko poskytla ve svých predikcích Česká národní banka, která v nich ale zároveň obsáhla i scénář, kdy by ceny naopak výrazně klesaly.

Klíčová je poptávka

V základním scénáři centrální banky stojí, že ceny nemovitostí by měly v následujících čtvrtletích růst lehce nad očekávanou inflací. Nicméně tempo růstu by mělo s příchodem roku 2025 zrychlovat a za rok touto dobou počítá banka s meziročním růstem o 5,3 procenta, což už by mělo být poměrně významně nad inflací. Jak říká sociolog Martin Lux z Akademie věd ČR, jenž mimo jiné modeluje ceny nemovitostí, důležitých proměnných ovlivňujících tento trh je několik.

„Naprosto klíčové pro trendovou předpověď vývoje rovnovážných cen jsou poptávkové faktory – konkrétně míra nezaměstnanosti, vývoj příjmů a úrokové sazby,“ uvádí Lux. Z predikce centrální banky vyplývá, že by se nezaměstnanost měla mírně zvyšovat, nicméně jedná se jen o drobný nárůst, kdy by měla její obecná míra dosáhnout na konci letošního roku 3,12 procenta, v prvním čtvrtletí činila 2,77 procenta. Mzdy by pak měly vzrůst letos nominálně o 7,2 procenta, což povede ke zvýšení dostupnosti hypoték.

Hlavní brzdou ve výraznějším růstu cen a potenciální hrází před přílivem zájemců na realitní trh (o úvěru přemýšlí každý pátý Čech) jsou sazby hypoték. Nabídkové úroky bank jsou pak podle Swiss Life Hypoindexu aktuálně na 5,49 procenta. Nejlepší na trhu je nyní Moneta, která je ochotna dát úrok od 4,44 procenta při fixaci na pět let. Nicméně reálně jsou sazby na úrovni pěti procent, neboť domácnostem se zpravidla daří vyjednat si nižší úroky, než jsou ty nabídkové. Jak se ale budou sazby vyvíjet do budoucna?