Nebývá zvykem, aby počet lidí bez práce na začátku léta stagnoval. Rozbíhá se sezona, volné ruce jsou potřeba na polích, na silnicích při letních uzavírkách i v cestovním ruchu. Jenže letos zůstala červnová nezaměstnanost na hodnotě 3,6 procenta, stejné jako v květnu. Podle analytiků může být důvodem pokračující propouštění v průmyslu, které se dotýká už i kmenových zaměstnanců.

„Současně ubývá i volných pracovních míst, je jich nyní méně než lidí bez práce,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Méně neobsazených míst těsně před hlavními prázdninami než letos bylo k dispozici naposledy v roce 2017.

Připomeňme si: od roku 2018, a to i během koronavirové pandemie, se české firmy potýkaly spíš s nedostatkem pracovních sil. Počet volných míst významně převyšoval počty uchazečů. Teď se však oba ukazatele v zásadě vyrovnaly. „Mimo jiné to vysvětluje, proč i přes období vysoké inflace zůstává růst mezd umírněný. Trh práce přestává být přehřátý,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Nezaměstnanost pozvolna narůstá už více než dva roky. „Na konci roku se přiblíží čtyřem procentům,“ odhaduje Dufek. V mezinárodním srovnání je však počet lidí bez práce stále nízký. Promítá se to do reálných mezd, tudíž se zahrnutím inflace. Ty za posledních pět let klesly o více než sedm procent, tedy nejvýrazněji ze zemí OECD.

Lidé váhají se změnou místa

Průzkum, který provedla agentura Talk Online Panel pro personální společnost Předvýběr.cz, ukazuje nejistotu mezi zaměstnanci. Takřka 30 procent lidí si myslí, že je nyní složitější najít dobrou práci. Hodně respondentů odpovědělo, že si více váží stabilního místa a víc přemýšlejí, jestli by případná změna byla opravdu k dobrému. Mírně také proti polovině roku 2020 ubylo lidí, kteří během následujícího půlroku plánují převléknout firemní dres. Jinými slovy, méně zaměstnanců je rozhodnutých pro změnu než v době, kdy se uprostřed covidu nevědělo, co bude.

Tato váhavost odpovídá slabšímu náboru firem. „Zaměstnavatelé jsou opatrnější při odhadu ekonomického vývoje, a zároveň si uvědomují, že pokud mají nějaké expanzivní plány, nemůžou vyčkávat dlouho,“ shrnuje šéf Předvýběru.cz František Boudný. Nervozitu prohlubuje slabá poptávka ze zahraničí, hlavně pohled na chřadnoucí německý průmysl. Marek zmiňuje i odezvu škrtů z konsolidačního balíčku či dosavadní přísnou měnovou politiku. Nejistotu prohlubuje i byrokracie a technologické zaostá­vání země.