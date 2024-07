Vláda zanedlouho ohlásí, kdo z dvojice finalistů postaví nové jaderné bloky v Dukovanech. Ve hře jsou francouzská EDF a korejská KHNP. Podle českých firem je nejvyšší čas, aby ministři současně dohodli i závazný podíl zapojení domácího průmyslu do výstavby. V podmínkách tendru nic takového nebylo, dojednávání smluvních podmínek s vítězem ovšem tuhle příležitost nabízí. Příklady ze zahraniční ukazují, že to jde.

Domácí průmysl dlouhodobě požaduje, aby jeho podíl na zakázce za stovky miliard korun dosáhl nejméně 65 procent. „Může to být obrovský impulz pro tuzemskou ekonomiku,“ říká v debatě Ekonomu prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Podle Václava Matyáše, který byl v 90. letech u výstavby prvních dvou bloků elektrárny Temelín, by tuzemské stavební firmy dokázaly realizovat dokonce veškeré práce. „Není tam jediná technologie, kterou by český stavař neuměl dodat,“ říká Matyáš.