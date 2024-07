Příroda v Česku i světě se dramaticky mění, například pod tlakem zemědělství, těžby surovin či průmyslu. Mění jí i biologické invaze anebo zarůstání krajiny. Velký vliv má klimatická změna, avšak podle paleobiologa Petra Pokorného z pražského Centra pro teoretická studia lidé s oteplováním mnoho neudělají a nejlepší bude se na ně adaptovat. „Naše moc je mnohem menší, než si namlouváme. Nevěřím, že jsme reálně schopni řídit klima na této planetě. Dokonce se obávám, že nejsme pořádně schopni regulovat ani vlastní příspěvek k současnému oteplování,“ řekl Pokorný týdeníku Ekonom.

Oteplování klimatu je v Česku faktem. Jak moc ale mění domácí přírodu?

Docela dramaticky. V běžném životě to ale vnímáme zkresleně, protože registrujeme hlavně jednotlivé události. Nejvíc samozřejmě ty nejvýraznější, které se vymykají běžnému dění. Prostě ty „pamětihodné“. Velkou roli tady hraje kognitivní zkreslení: z nedostatku nadhledu máme tendenci události buďto přeceňovat, nebo naopak podceňovat. Dlouhodobé trendy nám věrohodně zprostředkovává jedině vědecký výzkum. Vidíme je teprve na statisticky zpracovaných sériích naměřených dat. Na dlouhých sériích.

Můžete uvést nějaký příklad změny, která se nás nejvíce dotýká už nyní?

Nejmarkantněji se našeho území týkají změny teplot provázané se změnami vodního režimu. Když zvýšíme teplotu, zvýšíme i odpar. Což prohlubuje nebezpečí vodního deficitu ve srážkově podprůměrných letech. Když rostou teploty, narůstá zároveň energie celého systému, což zvyšuje nepředvídatelnost jeho chování. Bude víc turbulentního dění, jako když přidáme plamen pod hrncem s vodou. Také se zvyšuje pravděpodobnost extrémních jevů počasí. U nás roste výskyt velikých bouřek, dokonce tornád, extrémních veder.

Kam si mám vyjet, abych proměny Česka viděl?

Všude je něco k vidění. Já to vidím například východně od Prahy, kde to detailně sleduju. V minulých letech úplně zmizela voda v některých studních. Za poslední dva nebo tři roky se stav zase doplnil. Ale dlouhodobé sucho ještě úplně neodeznělo. Musíme počítat s jistou setrvačností. Pokud zase nějakou dobu nezaprší, nedostatek podzemní vody se brzy projeví znovu.

Píšete knihu o vývoji přírody v severočeských pískovcových krajinách. Co se změnilo tam?

Například v Českém Švýcarsku, protože jde o pískovce, tedy propustné horniny, byl vodní deficit opravdu hodně znát. I houževnaté a na sucho adaptované borové porosty odumíraly suchem. O to víc trpěl smrk, který je v podstatě podhorskou, vlhkomilnou dřevinou. Smrkové monokultury tam převažovaly. Plošné napadení kůrovcem byl následek dlouhodobého sucha.

Nemění se ale s vyššími teplotami a suchem podoba celé naší krajiny?

Mění se zásadním způsobem. Postihuje to hlavně lesy, které pokrývají asi třetinu rozlohy našeho státu. Když jsou stromy oslabené suchem a vlnami vedra, začnou je napadat škůdci a choroby. Konečným důsledkem je obrovská změna krajiny. Vidíme to hlavně na Českomoravské vysočině, třeba kolem Jihlavy. Mrtvé lesy působí docela depresivním dojmem.

Na klimatické změny je lepší se adaptovat než se jim snažit poručit. Naše moc je mnohem menší, než si namlouváme.

Kůrovcová kalamita postihla smrky, nemůže se v budoucnu se zvýšením teplot stát něco podobného dalším stromům?

Dnes všude vidíme odumírání jasanů. Skoro každý je napadený jakousi houbou. Mykologové popisují nové a nové druhy houbových chorob, které se k nám dostávají třeba ze vzdálených končin světa. Není to jenom důsledek klimatických změn, ale především intenzivního globálního mixování biologických druhů. Důsledek dopravně propojeného světa.

Umíme na to nějak reagovat?

Často se říká, že naše lesy zachrání podpora původních listnatých dřevin. Tak jednoduché to ale není. Mnohem důležitější je rozmanitost. Nejúčinnějším způsobem zvyšování odolnosti je lesy rozrůzňovat. Druhově, věkově i ve stylu hospodaření. Je potřeba vytvářet lesy s rozmanitými druhy stromů a hospodařit na nich různým způsobem a různě intenzivně. A některé lesy úplně nechat být, což se pochopitelně týká národních parků. To všechno s cílem, aby se budoucí změny dotkly jen části takto vytvořené mozaiky a eventuální průšvih nebyl tak dalekosáhlý. Všechno totiž nejde bezezbytku naplánovat. Budoucnost nás vždycky něčím překvapí. Někdy příjemně, ale často i nepříjemně.

Lesy z 18. století

Co by se mělo stát, aby to bylo reálné?

Je to obtížné, ale udělat se to musí. Stromy rostou dlouho. V době klimatické změny proto musíme myslet o několik kroků dopředu. A to je těžké, zvlášť v tam, kde je prioritou maximalizace krátkodobých zisků. Klimatická změna a její důsledky dopadly na lesy, které byly obhospodařovány velkoplošně a takzvaně schematicky. Unifikované postupy vytvořily unifikované hospodářské lesy. Naše lesnictví bylo nastaveno na situaci takzvané malé doby ledové. Čili na daleko chladnější a vlhčí klimatické podmínky 18. a 19. století, kdy se systém hospodaření v našich lesích utvářel. Tehdy bylo dokonce nutné velkou část lesní půdy odvodňovat, což je z dnešního pohledu těžko uvěřitelné. Zrovna smrk se v takových podmínkách dobře osvědčil. Jenže ty podmínky byly dramaticky odlišné od současných.

Týká se vámi zdůrazňovaná rozmanitost rovněž zemědělství?

Na první pohled se zdá, že adaptace tady bude snadnější, protože je možná prakticky z roku na rok. To ovšem platí jen zdánlivě. Můžeme si říci, že pokud se na polích rozšíří nějaký patogen, tak vysadíme jinou odrůdu, nebo i jinou plodinu. Achillovou patou moderního zemědělství je ale půda. V tradičním evropském zemědělství nikoliv náhodou rotovaly plodiny a půda se nechávala ležet ladem. Odpočívala. Dnešní průmyslové zemědělství vy­užívá půdu na maximum. Poškozuje ji těžká mechanizace. V podstatě se to začíná podobat nějakému hydroponickému pěstování. Jako by na zdraví půdy ani moc nezáleželo. Musí se to dohánět umělým hnojením, různými pesticidy a podobně. Není to levné. Když si porovnáme vstupy a výstupy z hlediska energie, ukazuje se, že běžně provozované zemědělství dokonce ani není rentabilní. Více do toho vrazíme, než kolik z toho získáme. Proto to nemůže fungovat bez zemědělských dotací. Ale časem se můžeme dostat do situace, kdy si vysoké dotace nebudeme moci dovolit. Potom se ocitneme v pasti. Na pokračování dotačního zemědělství nebudou peníze a půda bude vyčerpaná, zničená.

Průmyslové zemědělství využívá půdu na maximum. V podstatě se to začíná podobat nějakému hydroponickému pěstování.

Nezmizí spolu s oteplováním z českých polí len, žito nebo brambory?

Vyšší teploty našim tradičním plodinám vesměs vyhovují. Ale na druhou stranu máme problém s nedostatkem vody. Naštěstí jsme na střeše Evropy a vody v řekách máme dost. Umělé zavlažování představuje investici, ale u nás může fungovat dlouhodobě. Jiné regiony takové štěstí nemají. Když je totiž odpar ze zemědělské půdy příliš vysoký, dochází v důsledku zavlažování k zasolování. S něčím takovým se v podstatě nedá bojovat.

Kde k tomu dochází?

Na Předním východě nebo ve Střední Asii. Tam je to dávný problém. Třeba starověká mezopotámská civilizace na to dojela. Egypt, někdejší obilnice Říma, na to doplácí v poslední době. Vybudovali přehrady na Nilu a tím skončily pravidelné záplavy. Přestaly se odplavovat soli z půd. Produkce se prudce snížila a dnes je Egypt totálně závislý na potravinové pomoci, kterou získává mimo jiné výměnou za udržování bezpečnosti Suezského průplavu. V evrop­ském Středomoří donedávna nic takového nehrozilo, ale dnes, s klimatickou změnou, se zasolováním bojují v Řecku, v Itálii a ve Španělsku. Závlahové zemědělství se už i tam dostává na hranici možností.