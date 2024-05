Ceny průmyslových nemovitostí na západ a sever od Česka klesají a ještě nějakou dobu klesat budou. Je ideální čas začít nakupovat. Konkurenčních zájemců je totiž jen pár. Investiční a nemovitostní skupina Arete proto chce jen do konce příštího roku investovat kolem 150 milionů eur. „Na tenhle akviziční lov se moc těším. Když je firma na podobnou situaci připravená, drží hotovost a v podstatě nemá konkurenty, kteří by se s ní o nákupy přetahovali, tak je to prostě paráda. To se pak dá dosáhnout úžasného zhodnocení. Něco takového se stává jednou za deset let,“ říká spoluzakladatel skupiny Lubor Svoboda.

Jaké byly pro fond investující do průmyslových nemovitostí poslední roky covidu a války na Ukrajině?

Těch několik posledních let bylo velmi úspěšných, ale také extrémně náročných. Pokud jde o nemovitostní sektor, v němž se pohybujeme, platí, že podobné šoky, jako je covid nebo válka, na něj měly pozvolnější a na první pohled méně viditelný dopad než třeba na oblast private equity, finančních služeb nebo třeba na výrobní firmy. To pro nás byla výhoda, protože všechny procesy nástupu problémů se daly lépe monitorovat. Navzdory tomu to ale pro nás byla doba velmi tvrdá, obchody s nástupem covidu v podstatě zamrzly. Pro nás to bylo o to těžší, že jsme v té době zavírali druhý fond. Nakonec se nám ho ale povedlo zavřít mimořádně úspěšně. A to s průměrným výnosem přesahujícím 11 procent. Ti, kteří upsali akcie v první vlně, dosáhli výnosu dokonce přes 20 procent. V Česku jsme mimochodem jediní, kdo už dvakrát úspěšně uzavřel fond a vypořádal všechny investory. Na konci covidu jsme pak otevřeli třetí investiční vehikl zaměřený opět na industriální nemovitosti, u kterého máme výrazně vyšší očekávání než u předešlých.

Co si představit, když říkáte, že máte výrazně vyšší očekávání?

Chceme mít pod správou aktiva za minimálně 400 mi­lionů eur s výnosností mezi osmi a deseti procenty ročně. Zatím jsme asi v polovině investičního cyklu a i v těchhle těžkých dobách se nám daří naši strategii naplňovat. Už máme pod správou aktiva za 230 milionů eur. Jen když dovytěžíme a dostavíme to, co máme aktuálně rozestavěno a připravujeme na našich pozemcích, jsme na 270 milionech eur. Momentálně jsme ve fázi, kdy kumulujeme hotovostní zdroje, a ve druhé půli roku chceme vyrazit na nákupy. Jsme přesvědčení, že ke konci příštího roku bychom těch avizovaných 400 milionů eur měli mít pod správou. Jinak řečeno bychom chtěli do konce příštího roku investovat kolem 150 milionů eur.