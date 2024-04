Během pandemie koronaviru a dlouhých lockdownů se zdálo, že nic horšího už minipivovary a restaurace nemůže potkat. A že je jen otázkou času, než se pivaři zase do výčepů vrátí. Pak ale přišla válka na Ukrajině, energetická krize a dvouciferná inflace. Výsledkem bylo dlouho nevídané zdražování piva. Vrátit návštěvnost ve svých hospodách na původní úroveň se tak malým pivovarníkům stále nedaří, tvrdí prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich.

Jak se všechny ty pohromy pro pivovarníky a restauratéry z posledních let projevily v sektoru minipivovarů?

Zejména v náladě našich zákazníků. Ochota chodit se někam radovat je podstatně menší. Bohužel během covidu se spousta společenských událostí přesunula do garáží. Lidé se z nich do hospod často nevrátili. Nejde jen o to, že si koupili svůj soudek a vypili ho se známými doma. Dnes už pohodlnost došla tak daleko, že se jim ani nechce sud narážet a kupují si radši lahvové pivo nebo plechovky.

Postihlo to všechny minipivovary? V Praze se nezdá, že by měly problém s návštěvností.

Praha není celé Česko. Síť minipivovarů je rozložená rovnoměrně po celé republice. Jsou i ve velkých městech, ale ublížilo to hlavně malým městům a zejména venkovským restauracím, které mnohdy minipivovary provozují. Teď se čeká na letní sezonu a dobu, kdy ta „blbá nálada“ přejde.

Asi vám nepomohlo ani lednové zvýšení DPH z čepovaného piva, že?

Už jen to, že se rozjela diskuse o zvýšení DPH z čepovaného piva, nám ublížilo. Ale o cenách mi nepřísluší mluvit. Cenová politika je věcí každého minipivovaru.

Covid a energetická krize zastavily boom minipivovarů. Loni přibyl jen jeden, celkem jich tak nyní v Česku funguje 508.

Pivovary jsou energeticky náročné provozy, takže dopad zdražení energií musel být bolestivý. Podepsalo se to na počtu minipivovarů v Česku? Zkrachovaly některé?

Český ležák je oprávněně energeticky náročnější než jiná piva. Je to ale naše tradiční chuť a nikdo zde nechce univerzální pivo bez charakteru. Uhlíkovou stopu však šetříme už jen tím, že většina produkce se vypije v místě nebo blízko a ze sudu. Podle oficiálních statistik v loňském roce přibyl v celkovém saldu jeden minipivovar. Dá se říct, že covid, krize a další okolnosti zastavily boom minipivovarů, ale neubývá jich. Pokud vím, tak jen z našich členů skončilo asi devět minipivovarů. Ten pozitivní vztah k naší rozmanitosti tu je ale stále velmi silný.

Jinými slovy, část minipivovarů z různých důvodů ukončila činnost, ale otevřelo se jich o jeden více, než kolik skončilo?

Ano. Ke konci roku tak fungovalo 508 minipivovarů.