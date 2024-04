InvestBay je platformou, která investorům umožňuje koupit si třeba jen malý kousek nemovitosti v zahraničí, doslova za pár tisíc korun a získávat pak z jejího pronájmu pravidelný příjem. Jako první na českém trhu zároveň nabízí investice do nemovitostí prostřednictvím takzvaných tokenů, s kterými lze pak obchodovat na sekundárním trhu. Investoři zároveň mají s nemovitostí spojena hlasovací práva a mohou se podílet na rozhodování o hlavních otázkách jejího fungování. V zahraničí podobné platformy úspěšně fungují, v Česku je ale InvestBay první svého druhu. Zatím si investoři jejím prostřednictvím koupili tři apartmány, spoluzakladatel InvestBay Daniel Rajnoch má ale mnohem ambicióznější plány. Do pěti let chce mít v Evropě přes tisíc rekreačních apartmánů a kolem dvou milionů klientů.

Co všechno společnost InvestBay investorům nabízí?

Naše platforma umožňuje malým investorům již od částky 100 eur investovat do rekreačních nemovitostí po Evropě, které by jinak pro individuálního investora byly obtížně dosažitelné. I pro investory s velkým objemem peněz totiž není snadné vycestovat třeba do Španělska a koupit si tam nemovitost. Je s tím spojena například spousta právních a daňových problémů, které za ně vyřešíme. Naší největší cílovkou budou lidé disponující volnou hotovostí ve výši 100 tisíc až milion korun. To už je relativně hodně peněz, které v inflaci ztrácejí hodnotu a zároveň je to příliš málo na to, aby si za ně lidé mohli koupit celou nemovitost. O každou nemovitost se stará lokální operátor, který ji opečovává a vybírá nájem. My od něj měsíčně získáváme výnosy z nájmu a ty podle jejich podílu na nemovitosti rozdělujeme mezi naše klienty. Po pěti letech pak chceme nemovitost prodat a získanou sumu opět rozdělit mezi investory.

Kdyby cena po pěti letech byla nižší než pořizovací, tak předpokládám prodávat nebudete.

V takovém případě navrhneme investorům, aby hlasovali o odložení prodeje. Záleží to na nich. Stejně tak dojde k hlasování, kdyby příští rok přišel kupec a nabízel nám za nemovitost dvojnásobek.