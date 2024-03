Zdravotnictví prochází obdobím změn. Pandemie koronaviru, stárnutí populace a s tím související nárůst státních výdajů či sílící nedostatek lékařů vyvolávají zvýšený tlak na inovace, které by pomohly bolavá místa řešit. Mají pomoci udržet dosavadní standard zdravotnických služeb, nebo jej dokonce předčit, a zároveň ušetřit práci nedostatkovému zdravotnickému personálu. Celosvětově tak zdravotnický sektor vstupuje do období bezprecedentní technologické transformace a změn. Dříve konzervativní odvětví je nuceno absorbovat nové technologie včetně umělé inteligence. To vše otvírá prostor pro nový byznys.

Zhruba 450 miliard dolarů ročně směřuje celosvětově do takzvaných venture kapitálových investic určených na podporu začínajících firem. Zhruba 17 procent z nich míří do zdravotnictví. Podobně ze zhruba 600 miliard dolarů určených pro už zavedené firmy ukousne zdravotnictví ročně přes 10 procent. To z něj dělá jeden z byznysově nejzajímavějších oborů.

„Celý svět, Českou republiku nevyjímaje, digitalizaci zdravotnictví tlačí. Od diagnostiky a léčby pacientů na dálku po využívání nových technologií, zejména umělé inteligence v současných medicínských postupech,“ uvádí Jana Sedláková, zakladatelka advokátní kanceláře Sedlakova Legal, která se specializuje na právní podporu technologických společností.

Zájem o takzvaný health‑tech akcelerovala koronavirová pandemie. Rok 2022 sice přinesl po prvotním nadšení ochlazení zejména spekulativních investic, rok 2023 ovšem potvrdil, že zájem strategických investorů o inovace ve zdravotnictví trvá. Obor se začal stabilizovat. Po celém světě vznikly tisíce nových firem. Desítky z nich pocházejí také z České republiky. Z Česka řízené firmy jako Vitadio provozující aplikaci usnadňující diabetikům sledování hladiny cukru v krvi, Carebot pomáhající s vyhodnocováním zobrazovacích metod pomocí umělé inteligence, Kardi AI nabízející technologie pro přenosné EKG nebo Mindwell, Mindpax a Upheal vyvíjející aplikace pro léčbu depresí, schizofrenie a dalších psychických onemocnění jsou podle odborníků z oboru na světové úrovni.

„Pokud budou začínající podnikatelé dostatečně houževnatí a překonají vstupní bariéry, které toto odvětví skýtá, tak se otevírají obrovské možnosti, které jsou mnohem větší než v jiných odvětvích,“ míní Lukáš Loun, zakladatel start‑upu MAIA Labs, jehož aplikace pomáhá za pomoci umělé inteligence lékařům odhalit příznaky rakoviny tlustého střeva.

Lék na nedostatek dodavatelů

Šance začínajících firem prosadit se na českém trhu zvyšuje fakt, že zde není dostatek zavedených dodavatelů. Pro ty zahraniční není Česko jako malý trh zajímavé, což otvírá prostor právě pro nový místní byznys. „Firmy už etablované na českém trhu jsou plně vytížené na roky dopředu. Start‑upy jsou tak jednou z cest, jak řešit specifická, někdy sice drobná, ale zároveň důležitá IT zadání zdravotnické i pacientské komunity,“ popisuje Miroslav Měšťan, kardiolog z Fakultní nemocnice Hradec Králové.