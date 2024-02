Už je to tu zase. Dvacet let trvající diskuse, zda se vzdát milované koruny a svázat se v chladném vztahu s eurem, zažívají novou vlnu. Granát, jak téma pojmenoval europoslanec Alexandr Vondra, hodil mezi vládnoucí pětikoalici prezident Petr Pavel v novoročním projevu. Navrhl zahájit konkrétní kroky k přijetí společné evropské měny. Podle informací týdeníku Ekonom ho v tom ovlivnily podnikatelské kruhy v jeho okolí.

Velký domácí průmysl po euru volá dlouhodobě. „Pro zahraniční partnery jsme kvůli prapodivné měně přinejmenším podezřelí. Vnitřně nám koruna komplikuje veškeré plánování,“ říká miliardář a spolumajitel skupiny Jablotron Dalibor Dědek. Poukazuje na to, že 15procentní inflace v roce 2022 ani loňská na 11 procentech nesvědčí o zrovna stabilní měnové politice.

Připojení k euru dlouhodobě přitakává i Svaz průmyslu a dopravy. „Společnou měnu podporuje podle zpracovaných průzkumů většina našich členských firem. Česká ekonomika a firmy jsou silně provázané s eurozónou, český vývoz do ní tvoří 65 procent celkového exportu,“ říká ředitel sekce hospodářské politiky Bohuslav Čížek.

Pro Tomáše Koláře, výkonného ředitele skupiny Linet, jde o respektování elementární logiky. „Vysoce exportní ekonomika na tom prostě musí vydělat. Pokud bychom měli euro, inflace by byla nižší a nedošlo by k tak zásadní ztrátě bohatství každého z nás,“ říká a vyčísluje: „Před deseti měsíci stálo euro 23,35 koruny, teď je skoro o 10 procent dražší a dolar víc než o desetinu. Náš prodejní cyklus je 12 až 18 měsíců, kdy se koruna stačí zhoupnout i třikrát. Konverze prostě dodává do byznysu další nestabilitu, kterou musíme zahrnout mezi rizika.“

Historický vývoj kurzu euro/koruna Zvětšit přes celé okno

K přijetí eura se po letech odmítání či skepse začal klonit i menší byznys. Podle lednového průzkumu Asociace malých a středních podniků by pro euro bylo 51 procent dotázaných. „Obecně to považuji za politické, nikoliv ekonomické rozhodnutí. Věc není černobílá, což dokazují i výsledky našeho průzkumu. Nechme tedy rozhodnutí na politicích a počítejme s tím, že euro, přes zmíněnou afektovanou debatu, není aktuálně nijak blíže k zavedení v Česku, než k němu mělo před prezidentovým projevem,“ říká předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš.

S jeho úsudkem koresponduje situace firem. Potýkají se s nedostatkem pracovníků a zvyšování nákladů na pracovní sílu převyšuje růst produktivity práce. Roste administrativní a regulatorní zátěž. „Z pohledu firem se jedná o zásadní problémy limitující jejich další růst a dopady dosavadního nepřijetí společné evropské měny jsou ve světle těchto významnějších překážek spíše nízké,“ říká analytik Hospodářské komory Roman Renda.

Když se nechce lidem ani politikům

Krátce po vstupu země do EU mělo euro podporu veřejnosti. Přinejmenším do roku 2005 byla pro jeho přijetí většina populace a v době nástupu finanční krize ještě 45 procent. Dnes to je dvaadvacet lidí ze sta.