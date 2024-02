Ještě před pár lety si šéfové tuzemských průmyslových podniků mysleli, že dekarbonizace se jich příliš nedotkne. Během posledních dvou let se však si­tuace zásadně proměnila. Průmyslníci si uvědomili, že se zelenání svých provozů nevyhnou. O větší ekologizaci začali dokonce uvažovat i ve firmách, kde tvrdili, že to kvůli specifikům výrobního procesu už nebude možné.

V mnoha fabrikách s tím už začali a „zelenání“ zahrnuli do svých byznysových plánů. Motivů k tomuto kroku je více: mnohde hraje roli tlak zahraničního vlastníka. Jinde bylo hlavním impulzem dramatické zdražení energií kvůli válce na Ukrajině. Nebo snaha zůstat nadále součástí globálních dodavatelských řetězců, protože odběratelé „zelenání“ vyžadují. „Z Green Dealu se stává věc idejí, pragmatismu a ekonomiky. Ale už ne ideologická šarvátka, která dlouhou dobu zbrzdila ozeleňování ekonomiky,“ říká šéf ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Dekarbonizace však nebude zadarmo. Podle propočtu poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) si v Česku do roku 2050 vyžádá investice přes 3,2 bilionu korun, což ročně odpovídá 100 až 200 miliardám korun (tedy 1,5 až 3 procentům HDP). Zhruba polovina z těchto investic půjde do energetiky. Průmysl, který je v současnosti odpovědný za 28 procent tuzemských emisí skleníkových plynů, to bude podle analýzy stát 450 miliardy korun. Zčásti se na nich budou podílet dotace – ať už z tuzemského Modernizačního fondu, kam míří peníze z emisních povolenek, či z celoevropského Inovačního fondu.

Emise skleníkových plynů v ČR Zvětšit přes celé okno

Proti roku 1990 se objem průmyslových emisí už snížil takřka o tři pětiny, hlavně díky útlumu těžkého průmyslu. Další krok v zelenání bude mnohem náročnější: Je složitější předělat průmyslový proces než vyměnit zdroj energie za jiný. Emisně nejnáročnějším průmyslovým sektorem v Česku je podle údajů Eurostatu výroba železa a oceli, připadá na ni přes 25 procent vypouštěných emisí v průmyslu. Následuje výroba cementu s takřka desetiprocentním podílem z celkových průmyslových emisí, dále výroba vápna, petrochemie a produkce amoniaku na výrobu hnojiv.

Investiční plány pod vlivem dekarbonizace

Mnohé velké firmy již podle studie BCG začaly své investice přehodnocovat optikou uhlíkové neutrality. Například ČEZ plánuje, že do roku 2030 investuje přes 600 miliard korun a zhruba polovina z toho je určena na aktivity nad rámec běžné údržby. Škoda Auto zvýšila své investiční očekávání čtyřikrát – na 5,6 miliardy eur, tedy takřka 140 miliard korun. Chce je vynaložit na elektromobilitu a digitalizaci. Oceláři plánují vynaložit kolem deseti miliard korun na nové elektrické obloukové pece. Řada dalších firem instaluje vlastní obnovitelné zdroje mimo síť či přechází na vozový park s elektromobily.

Přestože se myšlení ředitelů průmyslových firem mění směrem k většímu důrazu na udržitelnost, je tempo příprav a zavádění změn stále relativně pomalé, upozorňuje partner BCG Jiří Švejcar. „Tento proces je obestřen nejistotou, částečně kvůli finančním a technologickým výzvám, ale také kvůli potřebě najít rovnováhu mezi udržitelností a současnými obchodními modely. Existuje oprávněná obava ztráty globální konkurenceschopnosti,“ říká Švejcar.

Příkladem firmy, která se změnami neotálí, je výrobce stavebních materiálů Wienerberger. „V Česku jsme předloni investovali přes 500 milionů korun do modernizace výroby a aktivit spojených s udržitelným a odpovědným podnikáním. Jsme přesvědčeni, že ve střednědobém horizontu budou nízkoemisní řešení minimálně stejně zisková jako současná, méně šetrná,“ říká šéf společnosti Kamil Jeřábek.