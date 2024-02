Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá do voleb několik velkých změn. Digitalizuje, slučuje a automatizuje některé dávky či mění fungování úřadů práce. Filip Pertold, ekonom a poradce ministra Mariana Jurečky, vidí například prostor i ve změně dávek v nezaměstnanosti. „Chci navrhnout, aby v prvních měsících lidé dostávali více peněz než dosud, ale v pozdějších měsících podpora rychleji klesala,“ říká Pertold s tím, že z hlediska výdajů by to bylo pro stát neutrální, ale více by to lidi motivovalo se přeškolit a najít si práci v produktivnějších firmách.

Jak byste jako ekonom popsal konsolidační balíček v pár slovech z hlediska efektivity, cílů a jejich naplnění?

Cíl byl jednoznačně získat peníze do státní kasy. Bezpochyby to stálo hodně úsilí a politického vyjednávání, kdy si jednotlivé strany poměrně pozdě uvědomily, co chtějí prosadit. Proto to bylo náročné. Určitě bylo i znát, že stranám chybí uvnitř dostatečně odborný aparát, respektive ekonomičtí experti. Zároveň je vidět, že nikdo není úplně nadšený z toho, jak konsolidační balíček dopadl, a proto si ho nikdo z politiků nebere dostatečně za svůj a spíše se prezentuje jako nutné zlo. Vidíte, že ODS je nespokojená, protože se zvyšují daně, jiným stranám zase vadí jiné prvky. V rámci hřiště, které si politici namalovali, je to bezpochyby maximum možného. Zpětně se ukazuje, že sednutí na lep Andreji Babišovi, když s ním ODS zrušila superhrubou mzdu, se dnes straně obrovsky nevyplácí, i když to nepřizná.

Co říkáte na strukturu dopadů balíčku, který měl rovnoměrně dopadnout na všechny?

Ano, bylo to vytvořeno tak, aby to dopadlo téměř na všechny. Na druhou stranu vidíme, že to ani trochu nevrací stav před zrušením superhrubé mzdy ve smyslu redistribuce. To znamená, že její zrušení hodně výrazně ulevilo vysokopříjmovým zaměstnancům, ale balíček to téměř vůbec nenapravuje. Zároveň jednoznačným vítězem balíčku jsou vysokopříjmové OSVČ s příjmy mezi 800 tisíci a dvěma miliony korun ročně. To je skupina lidí, kteří nemusí platit DPH, kde se hranice posunula z milionu na dva miliony korun, a zároveň se jich netýká zvýšení odvodových minim na sociální pojištění. Také vyšší odvodové zatížení se jich dotkne jen minimálně, a to přes vyšší vyměřovací základ. I po schválení balíčku tu stále máme určité skupiny, které nepřispívají takovou měrou do společné kasy, jak odpovídá jejich postavení na trhu práce.

Co se na balíčku naopak povedlo?

Jednoznačně že se prolomila bariéra u navyšování daně z nemovitosti, která je u nás ostudně nízká.

Mělo by se pokračovat ve změně rozpočtového určení daní? Hodně se skloňuje, že obce a města sedí na stovkách miliard korun.

Ten problém je jiný. Pro výpočet, kolik peněz jde obcím, se uplatňuje stejný vzoreček. Je jedno, jestli jde o město se sto tisíci obyvateli, či o obec s 200 lidmi. Stále se používá stejný výpočet. Tuto rozdílnou situaci ale jeden obecný vzoreček nemůže reflektovat. Dokud se nezmění, tak tu budeme stále v situaci, kdy velká města budou sedět na miliardách korun a malé obce, které mají zřizovat školy a školky a podobně, budou permanentně na nule nebo v minusu.

Vidíte snahu to změnit?

K tomu mířím. Rok a půl se tu vláda vyčerpávala a dohadovala nad parametry konsolidačního balíčku, ale vlastně vůbec politici nedohadovali žádné velké systémové změny ve fungování tohoto státu. Chybí tu snaha změnit motivace jednotlivých aktérů a je jedno, jestli to je změna motivací zdravotních pojišťoven, obcí, lidí, či firem. To je problém konsolidačního balíčku. Vůbec neřešil systémové fungování státu, ale jen parametry.