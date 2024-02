Je to více než dva roky, co kabinet Petra Fialy získal důvěru Poslanecké sněmovny. Po nadějné fázi očekávání přišla fáze zklamání: zatímco ještě v březnu 2022 se těšila 35procentní důvěře voličů, koncem roku to bylo 17 procent. Druhé nejnižší skóre v novodobých českých dějinách.

Vláda se musela popasovat s mimořádnou nepřízní osudu: vysokou inflací, energetickou krizí a k tomu před volbami slíbila, že zastaví zadlužování státu. Svůj politický kapitál tak vyčerpala na loňském konsolidačním balíčku a na další opatření stabilizující veřejné finance už nedojde. „Neodpovídá to logice volebního cyklu a také to neodpovídá zájmům a volání voličů po nějakých razantních změnách,“ vysvětluje ministr financí Zbyněk Stanjura.

V době, kdy se strukturální schodek rozpočtu stále pohybuje nad dvěma procenty HDP, to není dobrá zpráva. „Prostor k dalším reformám jednoznačně vidím, akorát to asi není politicky průchodné a spíše to do konce volebního období dojedeme bez větší konsolidace,“ potvrzuje ekonom Metropolitní univerzity Praha a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal.

Vláda přesto věří, že voličům má stále co nabídnout, a neskládá ruce do klína. Zatímco na bolestivé úspory a další konsolidaci rozpočtu můžeme pro nejbližší roky zapomenout, kabinet Petra Fialy chce nyní voliče nalákat na růst ekonomiky. Stejně jako konsolidační balíček vycházel z návrhů Národní ekonomické rady vlády i nyní tento poradní sbor předložil soubor prorůstových opatření.

Jak Češi důvěřují ústavním institucím Zvětšit přes celé okno

Zatímco úspory těší v podstatě výhradně makroekonomy, protože jen málokdo jásá, že má nižší výplatu, prorůstová opatření by mohla zafungovat nejen na ekonomiku, ale u veřejnosti. Ministři věří, že body, které stabilizací rozpočtu ztratili, by teď mohli získat zpět. „Zaměřujeme se na opatření, která jsou zpravidla rozpočtově neutrální nebo znamenají jen relativně nízké náklady pro veřejné rozpočty,“ píše NERV v úvodu svého návrhu. Jednotlivé body se týkají trhu práce, vzdělávání, veřejné správy, bydlení či investic. Kabinet si pravděpodobně vybere ty projekty, které je možné stihnout, nebo alespoň smysluplně rozjet do konce funkčního období.