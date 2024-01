Náměstek ministra financí Marek Mora patří k nejuznávanějším ekonomům v Česku. Byl viceguvernérem České národní banky a roky se pohyboval i ve vysokých patrech evropských institucí. Ačkoliv kdysi patřil mezi zastánce eura, dnes už se do tohoto tábora nepočítá. „Už při vzniku eurozóny byla porušena celá řada pravidel. Dostalo se do ní mnoho zemí, které měly dluh přesahující 60 procent HDP, například Belgie, Španělsko či Itálie. Následně do EU vstoupily země, které při vstupu vyloženě klamaly, jako třeba Řecko,“ říká Mora. Členství v eurozóně podle jeho slov také automaticky nezaručuje větší semknutost zainteresovaných zemí. Naopak je častým zdrojem politického pnutí.

Když prezident Petr Pavel ve svém projevu zmínil zavedení eura, vyvolalo to velmi vášnivé debaty. Proč vlastně?

Je pravda, že ve spoustě otázek, které se teď vyrojily, jsme už mohli mít jasno. Přiznám se ale, že nemám přesnou odpověď na to, proč se ta debata teď tak rozvířila. Domnívám se, že jsou za tím z velké části zájmy českého byznysu, které jsou samozřejmě legitimní.

Za čtyři měsíce to bude přesně 20 let, co jsme vstoupili do EU. Tehdy jsme se zavázali přijmout euro. Proč se politici nikdy nedokázali rozhodnout ho přijmout, popřípadě si vyjednat výjimku, jako má Dánsko?

Vyjednávat výjimku je zbytečné, šlo by pro nás jen o ztrátu politického kapitálu. K našemu závazku euro jednou přijmout bych připomněl, že referendum ke vstupu do EU jsme měli v roce 2003, což bylo v době, kdy eurozóna teprve vznikala. Už při jejím vzniku ale byla porušena celá řada pravidel, včetně maastrichtských kritérií. Do euro­zóny se dostalo mnoho zemí, které měly dluh přesahující 60 procent HDP, například Belgie, Španělsko či Itálie. Následně do EU vstoupily země, které při vstupu vyloženě klamaly, jako třeba Řecko. To se pak projevilo při dluhové krizi eurozóny. Už v začátcích měnové unie tedy byl porušen Pakt stability a růstu v tom, že některé státy měly nadměrné rozpočtové schodky. V některých obdobích to byla dokonce většina zemí eurozóny, které tříprocentní roční schodek nedodržely. Když eurozóna vznikla, měla stát na pilířích, jako je rozpočtová disciplína jednotlivých států a zákaz ručení za dluhy jiných zemí. Nakonec ale vznikly nástroje jako třeba Evropský stabilizační mechanismus či za covidu vydaný společný evropský dluhopis. Když to shrnu, jde o úplně jinou měnovou unii, než do které jsme se referendem v roce 2003 zavázali vstoupit a přijmout euro.

Nelze mít na jedné straně pragmatický přístup eurozóny k vlastním pravidlům a na druhé mít přísný závazek ČR přijmout euro.

Takže nás to nezavazuje?

Osobně to vidím tak, že nelze mít na jedné straně pragmatický přístup eurozóny k vlastním pravidlům a k provádění měnové politiky a na druhé straně přísný právní závazek Česka přijmout euro. Přijetí eura je tedy otázka naší vlastní politické volby. Nakonec Švédi v roce 1994 také schválili referendem vstup do EU a měli tam stejné klauzule jako my. Euro také dodnes nepřijali, a dokonce si o euru udělali ještě jedno referendum, kde jeho přijetí odmítli.

Proč jsme ale za těch posledních 20 let s vážnou diskusí ani nezačali?

Měli jsme tu velmi silně protievropsky smýšlející politiky, včetně exprezidenta Václava Klause. Zároveň jsme viděli reálný vývoj situace v eurozóně, který nebyl vždy zcela uspokojivý. Pokud by byla eurozóna příběhem jednoznačného úspěchu, tak by ta diskuse u nás vypadala určitě jinak. Vedle toho tu Česká národní banka prováděla řadu let relativně dobře svou měnovou politiku. Roky jsme měli nízkou inflaci a poměrně silnou korunu. Koruna jako měna je nikdy nezklamala. Proto ani zájem lidí o alternativu ve formě eura nebyl takový. Samozřejmě že pro některé země hraje roli i geopolitický faktor, proč přijaly euro. Není náhodou, že se eurem platí ve Finsku či v pobaltských zemích a že první zemí Balkánu, která se do eurozóny snaží dostat, je Bulharsko. A tento faktor je pro nás jako pro zemi ve středu Evropy očividně slabší.

Bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma a zároveň poradce prezidenta Pavla prohlásil: „Jde o jednoduchou otázku, jestli dáme přednost větší ekonomické a politické integraci s jádrem EU, nebo ne.“ Stojí podle vás ta otázka skutečně takto jednoduše?

Skutečně je tu skupina lidí, kteří silně vnímají větší ohrožení možná i našeho dalšího směřování a mají snahu se k integračnímu procesu přivázat ještě pevněji. To je legitimní úvaha. Může jít o voliče pana prezidenta či skupiny lidí kolem něj, kteří se mohou obávat toho, co může ještě v Evropě přijít. Za sebe ale říkám, že toto uvažování není takto jednoznačné.