Za posledních 12 let dokázal portfoliomanažer Michal Semotan dosáhnout s fondem J&T Opportunity desetkrát kladného zhodnocení, přičemž během posledních pěti let tento fond vynesl 112 procent. Semotanovi se opakovaně daří to, co málokterým portfoliomanažerům – výkonnostně poráží burzovní index S&P 500. Povídali jsme si s ním nejen o tom, co k takovému úspěchu vede, ale i o investičním výhledu na příští rok, a probrali jsme třeba i to, jaké osobnostní předpoklady by měl mít člověk, aby mohl úspěšně investovat na kapitálových trzích.

Vámi řízený fond J&T Opportunity dosáhl loni zhodnocení 41,5 procenta, fond J&T Dividend vynesl 26 procent. Čemu tenhle úspěch přičítáte?

Zčásti to asi bylo díky tomu, že na rozdíl od mnoha jiných fondů spíše preferuji vyšší koncentraci titulů v portfoliu. Diverzifikace je samozřejmě důležitá, ale pokud věříte nějaké firmě, jste přesvědčený, že je podhodnocená, tak ji v portfoliu prostě musíte nadvážit. A přesně to se mi loni vyplatilo. Příkladem je investice do akcií Mety, která se v roce 2022 potýkala s některými problémy. Firma měla nerozumné personální náklady, přijímala nové zaměstnance, když už bylo jasné, že ekonomika zpomaluje, zároveň vynakládala velké peníze do svého projektu virtuální reality. Trh to ale podle mě dal společnosti dost sežrat, Meta následně pochopila, že musí mnoho věcí změnit, zefektivnila svůj hlavní byznys, její čísla se zásadně zlepšila a trh to ocenil. Vyplatilo se mi i to, že jsme dlouhodobě zainvestovaní v řeckých akciích. Ukázalo se, že Řecko už není ekonomickým otloukánkem Evropy, mají pravicovou vládu, která opět uspěla ve volbách a získala od voličů silný mandát. Je to vláda, která, třeba na rozdíl od těch našich, privatizuje státní firmy. Řecko jde ekonomicky nahoru, čehož si ostatně všimly i ratingové agentury. Investoři nakupují řecké dluhopisy i akcie, jejich cena šla nahoru, a tak jsme tam vydělali dost peněz. Dařilo se i akciím ČEZ a vyplatila se nám i investice do UBS. A samozřejmě jsme měli štěstí, tak jen doufám, že jsem si ho loni všechno nevybral.

Jaké hlavní trendy budou letos ovlivňovat dění na kapitálových trzích?

Stejně jako loni budou investoři sledovat rozhodování centrálních bank o sazbách. Loni investoři došli k názoru, že sazby se dostaly na svá maxima, a proto začali překlápět investice do akcií a dluhopisů. Teď tedy bude důležité, jestli Fed a ECB sazby skutečně sníží. A o kolik. Fed v prosinci překvapivě napřímo uvedl, že ke snížení letos přistoupí třikrát, trh včetně mě přitom očekává, že těch snížení bude ještě víc. Začátek letošního roku tak může být na trzích nervózní, vidíme teď ostatně i určitou korekci po růstu v loňském listopadu a prosinci. Trh si podle mě počká, jestli Fed sazby skutečně začne snižovat, a druhá půlka roku by pro akcie mohla být dobrá. Podle všeho by se letos mělo dařit dluhopisům, lidé by proto neměli podle mě zůstávat ve vkladových produktech a měli by začít investovat. Čím dříve, tím lépe. Protože až se sazby začnou snižovat, vynesou samozřejmě vkladové produkty méně a zároveň by pak lidé naskakovali do dluhopisů i akcií v době, kdy už budou dražší.