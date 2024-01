Dešťových srážek sice nebude v budoucnu v Česku ubývat, přesto tu bude voda chybět stále citelněji. Může za to oteplování planety a další klimatické změny způsobené převážně lidskou činností, třeba spalováním fosilních paliv nebo kácením lesů. Proměna podnebí, kterou se minimálně v příštích desetiletích nepodaří zastavit, přinese planetě nejen velké potíže, ale v některých oblastech bude mít i pozitivní efekt, například v podobě zlepšení podmínek pro část zemědělců. Podle toho se bude měnit i byznys.

Vzali jsme proto období od současnosti do roku 2050 a podle předpovědí klimatologů nastínili, jak se v Česku bude vyvíjet podnebí, jak se tu bude žít, jak se připravit a jaké nové možnosti nadcházející změny přinesou podnikatelům. Jak uvedla konzultační firma Arthur D. Little, předvídání dopadů změn klimatu a adaptace na nové podmínky mohou jen do roku 2030 představovat nové obchodní příležitosti v hodnotě 26 bilionů dolarů.

Malé číslo, velké změny

Výraznější novodobý nárůst globálních emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů, které zadržují sluneční teplo v zemské atmosféře a zapříčiňují klimatické změny, způsobila průmyslová revoluce konce 19. století. Mnohem dramatičtější rozjezd přišel po roce 1950. Oproti předindustriálnímu období se průměrná teplota na zeměkouli zvýšila asi o 1,1 stupně Celsia. Malé číslo, ale má na svědomí velké změny.

Podle vědeckého webu Nature čelila v minulém roce, který byl nejteplejším za poslední tisíce let, čtvrtina lidstva nebezpečně vysokým a zdraví ohrožujícím teplotám. Nejde jen o delší a úpornější horka, jež zvyšují množství požárů a erozi půdy, ale také třeba o vyšší výskyt přívalových srážek a povodní. To se týká i Česka.

„Naší výhodou je poloha v mírném pásu severní polokoule na rozhraní mezi jižní Evropou, kterou klimatická změna postihla více, a Arktidou, kde jsou projevy násobně větší. A nevýhodou je, že jsme uprostřed kontinentu, daleko od oceánů. Proto je růst průměrné regionální teploty v Česku vyšší než růst teploty globální,“ říká klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz.

Klimatický systém má přitom velkou setrvačnost. „Dnes zažíváme podnebí, které jsme si změnili před 20 až 30 lety. A podobná změna nás čeká v dalších desetiletích, protože emise globálně neustále rostou,“ dodává Tolasz. I proto se vědci kloní k názoru, že se nepodaří naplnit Pařížskou dohodu z roku 2015. Jejím hlavním cílem je udržet nárůst globální průměrné teploty do dvou stupňů Celsia vůči preindustriálnímu období. Podle OSN se ale při splnění dosud přijatých opatření v jednotlivých zemích světa zvýší globální teplota do konce století téměř o tři stupně.

Podle vědců z vysoké školy ETH v Curychu bude v roce 2050 ve většině Evropy klima, jako by se posunula o stovky kilometrů jižněji. Bioklimatolog Miroslav Trnka z CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd odhaduje, že v té době bude v Česku podnebí připomínat vnitrozemí balkánských zemí. Přibude horkých dní a především značně ubude dnů s teplotami pod bodem mrazu. „Zvýšení průměrné teploty přinese problémy v hospodaření s vodou nejen pro nás, ale i pro ekosystémy. Bude více vodní páry v atmosféře, méně vody v krajině,“ vysvětluje Tolasz.

Vývoj průměrné teploty v ČR Zvětšit přes celé okno

Zemědělství: nové plodiny a uhlík do země

Jedním z oborů, které proměny podnebí ovlivní nejvíc, je zemědělství. „Agroklimatické podmínky se mění rychleji než kdykoliv v minulosti,“ říká Trnka. Podle průzkumu firmy Vodafone v současnosti sucho ohrožuje životaschopnost 93 procent evropských zemědělců. „Zvyšující se teploty zkracují vegetační období, což může vést k nižším výnosům určitých plodin. Kombinace teplejšího počasí a nedostatku vody může také ovlivnit kvalitu půdy a dostupnost vody pro růst rostlin. Brzký nástup jara, respektive vysokých teplot, které náhle přeruší několik mrazivých dnů, zase poškozuje ovocnáře či vinaře,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.