Na jedné straně obrovské možnosti digitalizace, na druhé tradičně konzervativní bankovnictví. Chtějí vůbec klienti bank změny, které nutně s digitalizací přicházejí? „Je to paradox, často slyšíme: Měli byste digitalizovat, ale prosím nic mi neměňte,“ říká ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank František Ježek.

Jak mění digitalizace korporátní bankovnictví?

Digitalizace korporátního bankovnictví se vyvíjí každým dnem. Od klientů nyní slyšíme totožné tvrzení:

„Témata jako nový byznys, vývoj trhu, řízení cash flow chci probrat osobně, zbytek chci dělat digitálně.“ Věci, které si myslíme, že je dobré digitalizovat, ověřujeme a testujeme s klienty, abychom si byli jistí, že takové řešení bude přinášet hodnotu. A hlavně musíme vědět, pro koho to děláme, kdo z toho bude mít konečný užitek.

Co to znamená?

Víme, že účetní spíše tráví čas v internetovém bankovnictví v prohlížeči na webu, naopak finanční ředitel nebo majitel společnosti více potřebuje vybrané služby v mobilní aplikaci. Kdybychom to udělali opačně, nebude to fungovat, nikdo to nebude používat. Velmi zdařilým příkladem je digitální čerpání a konečné podepisování. Zadání podkladů se provede pohodlně v internetovém bankovnictví a finální podepsání lze provést komfortně odkudkoliv v mobilní aplikaci. Díky této flexibilitě jsme dosáhli téměř stoprocentního využití u menších a středních firem.

Co vůbec banky nutí digitalizovat? Je to jen snaha zjednodušit komunikaci s klientem?

Díky liberalizaci a standardizaci mnoha služeb, které byly dříve doménou bankovních skupiny, už nesoutěžíme jenom s jinými bankami, ale často s různými specialisty na parciální službu nebo hodnotový řetězec a fintechy. Digitalizace navíc přináší soutěž na trhu na globální úroveň. Když to děláme dobře a postupně dotahujeme naše řešení, digitalizace přináší benefity jak pro klienty, tak pro zaměstnance, kteří se pak mohou věnovat práci, jež vyžaduje jejich zkušenost, um a kreativitu. Vlastně se dá říct, že „zabíjíme dvě mouchy“ jednou ranou: poskytujeme pohodlnější, rychlejší a stabilnější řešení klientům i bance.

Jak digitalizace banky reálně probíhá?

Je to velká výzva. Aby digitalizace měla přidanou hodnotu, je potřeba vzít to „z gruntu“. Musíme si daný proces doslova nakreslit znovu a maximálně ho zjednodušit a teprve potom digitalizovat. Nemáme kapacity ani ambice digitalizovat složité nebo příliš košaté procesy a zastaralé produkty, vždy by měla nejdříve proběhnout revize a zjednodušení.

Co všechno už u vás máte zdigitalizované?

V korporátu razíme motto: „Poradenství a byznys jsou o lidech s lidmi a vše ostatní digitalizujeme“. Drtivou většinu činností korporátních klientů lze provést plně digitálně, patří sem oblast čerpání úvěrových produktů, vystavení potvrzení, včetně potvrzení k auditu, správa oprávnění disponentů, založení další měnové složky nebo dalšího firemního účtu, automatizace plateb a výpisů se svým účetním softwarem a mnoho dalšího.

Jak očekáváte, že nové technologie změní korporátní bankovnictví v následujících letech?

Aktuálně pozorujeme tři hlavní trendy. Prvním je propojování systémů klienta s bankou. Tím druhým spolupráce s fintechy a start‑upy, které umožňují na straně banky snižovat náklady, přinášet rychleji inovativní produkty a služby. Posledním trendem je využití umělé inteligence, například ve znalostní podpoře zaměstnanců a klientů, zde bychom ušetřili kapacity vyhledáváním informací nebo voláním na help linku.

Text vznikl ve spolupráci s Raiffeisenbank