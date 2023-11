Digitalizace české firmy zajímá. Zvlášť loňský nástup populární aplikace s umělou inteligencí ChatGPT vyvolal u řady společností a jejich zaměstnanců nebývalou chuť s těmito technologickými výstřelky experimentovat. Rádi by si do svých továren a kanceláří pořizovali roboty i sofistikovaný software. V praxi se jim to ale moc nedaří. Na deset tisíc zaměstnanců v Česku připadá pouze 111 robotů, zatímco třeba v Jižní Koreji jde o rovný tisíc a v sousedním Německu skoro o čtyři stovky. Tomu, jakým překážkám digitalizace a robotizace čelí a jak ji rozhýbat i v českých firmách, se věnovala konference týdeníku Ekonom Digi Industry.

Konference Digi Industry Prohlédnout fotogalerii